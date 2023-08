Olbrzymie różnice w cenach paliw. Ponad 20 koron za litr nowym standardem?

Wysoka wartość ropy naftowej i słaby kurs korony norweskiej przyczyniły się do podwyższenia cen paliw na norweskich stacjach benzynowych. Eksperci twierdzą, że obecne kwoty obserwowane przy dystrybutorach – przekraczające 20 NOK za litr paliwa – staną się dla norweskich kierowców nowym standardem. Właściciele samochodów krytykują z kolei duże różnice cenowe.

Your browser does not support the video tag.

Eksperci uważają, że nagły spadek cen paliw jest w najbliższym okresie niemożliwy. – W tej chwili wydaje się to mało prawdopodobne. Mamy napięty rynek i spadające zapasy na całym świecie – przyznał na łamach Nettavisen Helge André Martinsen, analityk DNB Markets. – W kilku miejscach obserwujemy wojnę cenową i silną konkurencję lokalną. To napędza wzrost. Koszt benzyny znacznie wzrósł od 1 lipca. Przyczyną jest wyższy popyt, co jest zupełnie normalne w tym sezonie – dodaje Knut Hilmar Hansen, przedstawiciel sieci Circle K. Eksperci przyznają także, że stały wzrost cen podyktowany jest sytuacją międzynarodową. Rafinerie mają utrudniony dostęp do ropy naftowej przez wzgląd na konflikt z Rosją. Są także przyzwyczajone do obróbki cięższego surowca, który różni się od tego wydobywanego m.in. na Morzu Północnym.



Ceny ropy brent wynosiła 22 sierpnia 84,11 USD za baryłkę. W ciągu roku spadła o 12,17 proc. Wartość zdecydowanie wzrosła w długim okresie – o 15,57 proc. w ciągu pięciu lat i 90,04 proc. w porównaniu z analogicznym momentem 2020 roku. W skali miesiąca baryłka podrożała o 4,26 proc.



Źródła: E24, Nettavisen, MojaNorwegia.pl