  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Biznes i gospodarka
|
Redakcja
|

06 lipca 2026 15:22

Nowe dane mogą zmienić scenariusz. Ważny test przed norweskim bankiem centralnym

Norwegia czeka na nowe dane o inflacji. Odczyt z 10 lipca 2026 roku może wpłynąć na decyzję o stopach procentowych już w sierpniu. Ekonomiści wskazują, że wzrost cen nadal pozostaje powyżej celu banku centralnego.
Komentarze
Kopiuj link
Nowe dane mogą zmienić scenariusz. Ważny test przed norweskim bankiem centralnym
Norges Bank podejmie decyzję o stopach procentowych 13 sierpnia 2026 roku. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Podsumowanie artykułu
Odsłuchaj artykuł 0:00
0:00
0:00
Urząd Statystyczny Norwegii (SSB) przedstawi dane o czerwcowej inflacji w piątek. W maju ogólny wzrost cen wyniósł 3,2 proc., a inflacja bazowa 3,4 proc. Analitycy cytowani przez Bloomberg oczekują, że inflacja ogólna pozostanie na poziomie 3,2 proc., a bazowa spadnie do 3,3 proc. Takie same prognozy ma Bank Norwegii (Norges Bank).
Przeczytaj również Bezrobocie spada, ale nie wszędzie. Nowe dane z norweskiego rynku pracy

Inflacja nadal wysoka. Rynek prognozuje sierpniową decyzję Norges Bank

Makroekonomistka Karine Alsvik Nelson z Handelsbanken Capital Markets mówiła na łamach E24, że inflacja w Norwegii jest wciąż zbyt wysoka. Jej zdaniem wyższy od oczekiwań odczyt zwiększy prawdopodobieństwo podwyżki stóp już w sierpniu. Norges Bank utrzymał ostatnio stopę procentową na poziomie 4,25 proc. Posiedzenie odbyło się w połowie czerwca.

Bank centralny ma cel inflacyjny na poziomie 2 proc. w dłuższym okresie. Norges Bank zaznaczył jednak, że wzrost cen jest za wysoki i może wymagać co najmniej jednej kolejnej podwyżki stóp. Główny ekonomista Harald Magnus Andreassen ze Sparebank 1 Markets wskazuje na wysokie koszty firm. Według niego słabszy wzrost produktywności przenosi się na ceny, przyznał w rozmowie z E24.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Lekcje języka norweskiego online, e-norweski.pl

POLSKI POŚREDNIK NIERUCHOMOŚCI - EIENDOMSMEGLER

Polski Gabinet Stomatologiczny - SVELVIK i okolice Drammen

Ogłoszenia MojaNorwegia

Głównym zadaniem Norges Bank jest dbanie m.in. o aktywność gospodarczą kraju, odpowiedni stopień bezrobocia i inflację w pobliżu celu 2 proc.

Głównym zadaniem Norges Bank jest dbanie m.in. o aktywność gospodarczą kraju, odpowiedni stopień bezrobocia i inflację w pobliżu celu 2 proc.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Ankieta

Stopy w górę w sierpniu. Co robisz?

Mam kredyt, każda podwyżka boli
Nie mam kredytu, ale ceny i tak mnie dobijają
Zaciskam pasa i tnę wydatki
Czekam spokojnie, nie odczuję różnicy
Głosy: 1
Podgląd wyników

Praca i ceny w Norwegii. Bank ma przestrzeń do działania

Wzrost cen przyspieszył po pandemii oraz po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Globalne łańcuchy dostaw zostały zakłócone, a ceny energii mocno wzrosły po wybuchu wojny. Najwyższy odczyt inflacji pojawił się w 2022 roku i wyniósł 7,5 proc. w ujęciu rocznym. Od 2023 do 2024 roku inflacja spadała, między innymi po szybkim podniesieniu stóp przez Norges Bank do szczytu 4,5 proc.

Norges Bank podał w czerwcowym raporcie polityki pieniężnej, że wpływ cen żywności na inflację osłabł. Jednocześnie zwiększył się wzrost cen innych towarów. Bank zakłada, że inflacja ogólna wyniesie 3,4 proc. w 2026 roku i spadnie do 2,3 proc. w kolejnym roku. Tłem dla tych decyzji pozostaje rynek pracy, gdzie bezrobocie rejestrowane spadło w czerwcu do 2 proc. siły roboczej.
Reklama
Przeczytaj również Norges Bank z nowym apelem: gotówkę trzeba mieć zawsze pod ręką
Norges Bank ocenia, że aktywność w norweskiej gospodarce będzie dalej rosła. Wzrost w 2026 roku ma być jednak umiarkowany. Komitet stóp procentowych wskazał, że wyższa od prognoz inflacja może oznaczać wyższe stopy, a szybsze schłodzenie gospodarki może działać w przeciwną stronę.
Zobacz, gdzie przepłacasz za kredyty i karty w Norwegii
Sprawdź swoje zobowiązania w jednym miejscu i dowiedz się, co warto przeanalizować najpierw.
Sprawdź za darmo
reklama
reklama
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Inflacja bazowa: o co w tym chodzi?
Jak stopy zmienią ratę kredytu?
Kiedy decyzja i co pokażą dane?
Czemu cel 2%, a stopy 4,25%?
Bezrobocie 2% a inflacja — związek?
Jak oceniasz ten artykuł?
0
0
0
0
0

To może Cię zainteresować

Poradniki
Biznes i gospodarka

Co zrobi Norges Bank? Tak może wyglądać dalsza ścieżka stóp procentowych
Poradniki
Biznes i gospodarka

Inflacja w Norwegii może spaść. Norges Bank ma nowy problem
Poradniki
Biznes i gospodarka

Spełnia się najgorszy scenariusz? Norges Bank może nie mieć wyjścia
Poradniki
Biznes i gospodarka

Dobrze będzie, ale za kilka lat. Norweskie instytucje zmieniają prognozy dla kraju
Poradniki
Biznes i gospodarka

W Norwegii jednak dojdzie do podwyżki stóp procentowych? Pojawił się nowy raport
Poradniki
Biznes i gospodarka

Presja inflacyjna nie odpuszcza. Norges Bank może zmienić kurs jeszcze przed wakacjami
Poradniki
Biznes i gospodarka

Inflacja bez zaskoczeń, ale problem nie znika. Norges Bank może wkrótce zareagować
Poradniki
Biznes i gospodarka

Inflacja w Norwegii nie odpuszcza. Znamy najnowsze decyzje Norges Bank
Poradniki
Aktualności

Przełomowy tydzień w Norwegii. Co dalej z cenami?
Poradniki
Finanse i kredyty

Norges Bank popełnił błąd? „Obniżkę stóp procentowych można było zacząć już w 2024”
Reklama
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
0 / 300
Wyślij
Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.  W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia plików cookies

Zgoda
Szczegóły
Strona korzysta z plików cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie w celu optymalizacji działania strony, analizowania ruchu oraz dostosowywania treści i reklam do Twoich preferencji. Zgodnie z wymogami Google, korzystamy z trybu zgody, który pozwala kontrolować, jakie dane są gromadzone i przetwarzane. Możesz wyrazić zgodę na wszystkie kategorie plików cookie lub zarządzać swoimi preferencjami. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Są one ustawiane w odpowiedzi na działania użytkownika, takie jak ustawienia prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Analityczne

Pliki cookie analityczne pozwalają nam mierzyć ruch na stronie i analizować, jak użytkownicy z niej korzystają. Dzięki temu możemy poprawiać funkcjonowanie strony oraz dostosowywać jej treści do potrzeb użytkowników. Korzystamy z Google Analytics w trybie Consent Mode, który działa zgodnie z Twoimi preferencjami. Jeżeli nie wyrazisz zgody, Google Analytics ograniczy gromadzenie i przetwarzanie danych.

Marketingowe

Pliki cookie marketingowe są wykorzystywane do personalizacji reklam, które widzisz zarówno na naszej stronie, jak i na stronach partnerów zewnętrznych. Dzięki nim reklamy są bardziej trafne i odpowiadają Twoim zainteresowaniom. Google Ads działa zgodnie z trybem zgody, który dopasowuje poziom personalizacji reklam do Twoich ustawień. Możesz zdecydować, czy chcesz, aby Twoje dane były wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam.

Zarządzaj preferencjami
Odrzuć wszystkie
Potwierdź
Akceptuj wszystkie