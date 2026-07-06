Nowe dane mogą zmienić scenariusz. Ważny test przed norweskim bankiem centralnym

Norwegia czeka na nowe dane o inflacji. Odczyt z 10 lipca 2026 roku może wpłynąć na decyzję o stopach procentowych już w sierpniu. Ekonomiści wskazują, że wzrost cen nadal pozostaje powyżej celu banku centralnego.

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Urząd Statystyczny Norwegii (SSB) przedstawi dane o czerwcowej inflacji w piątek. W maju ogólny wzrost cen wyniósł 3,2 proc., a inflacja bazowa 3,4 proc. Analitycy cytowani przez Bloomberg oczekują, że inflacja ogólna pozostanie na poziomie 3,2 proc., a bazowa spadnie do 3,3 proc. Takie same prognozy ma Bank Norwegii (Norges Bank).

Inflacja nadal wysoka. Rynek prognozuje sierpniową decyzję Norges Bank Makroekonomistka Karine Alsvik Nelson z Handelsbanken Capital Markets mówiła na łamach E24, że inflacja w Norwegii jest wciąż zbyt wysoka. Jej zdaniem wyższy od oczekiwań odczyt zwiększy prawdopodobieństwo podwyżki stóp już w sierpniu. Norges Bank utrzymał ostatnio stopę procentową na poziomie 4,25 proc. Posiedzenie odbyło się w połowie czerwca.



Bank centralny ma cel inflacyjny na poziomie 2 proc. w dłuższym okresie. Norges Bank zaznaczył jednak, że wzrost cen jest za wysoki i może wymagać co najmniej jednej kolejnej podwyżki stóp. Główny ekonomista Harald Magnus Andreassen ze Sparebank 1 Markets wskazuje na wysokie koszty firm. Według niego słabszy wzrost produktywności przenosi się na ceny, przyznał w rozmowie z E24.

Głównym zadaniem Norges Bank jest dbanie m.in. o aktywność gospodarczą kraju, odpowiedni stopień bezrobocia i inflację w pobliżu celu 2 proc.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Ankieta Stopy w górę w sierpniu. Co robisz? Mam kredyt, każda podwyżka boli Nie mam kredytu, ale ceny i tak mnie dobijają Zaciskam pasa i tnę wydatki Czekam spokojnie, nie odczuję różnicy

Praca i ceny w Norwegii. Bank ma przestrzeń do działania Wzrost cen przyspieszył po pandemii oraz po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Globalne łańcuchy dostaw zostały zakłócone, a ceny energii mocno wzrosły po wybuchu wojny. Najwyższy odczyt inflacji pojawił się w 2022 roku i wyniósł 7,5 proc. w ujęciu rocznym. Od 2023 do 2024 roku inflacja spadała, między innymi po szybkim podniesieniu stóp przez Norges Bank do szczytu 4,5 proc.



Norges Bank podał w czerwcowym raporcie polityki pieniężnej, że wpływ cen żywności na inflację osłabł. Jednocześnie zwiększył się wzrost cen innych towarów. Bank zakłada, że inflacja ogólna wyniesie 3,4 proc. w 2026 roku i spadnie do 2,3 proc. w kolejnym roku. Tłem dla tych decyzji pozostaje rynek pracy, gdzie bezrobocie rejestrowane spadło w czerwcu do 2 proc. siły roboczej.

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