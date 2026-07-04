Bezrobocie spada, ale nie wszędzie. Nowe dane z norweskiego rynku pracy

W Norwegii ubyło 600 całkowicie bezrobotnych w czerwcu. Dane są skorygowane o normalne wahania sezonowe. Udział całkowicie bezrobotnych spadł do 2,0 proc. siły roboczej.

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Norweski Urząd Pracy i Opieki Społecznej (Nav) podał, że w czerwcu bez pracy pozostawało 58 100 osób. Odpowiada to 1,9 proc. siły roboczej. Jednocześnie 24 200 osób było zarejestrowanych jako częściowo bezrobotne, a 11 100 jako osoby poszukujące pracy objęte działaniami aktywizacyjnymi. Łącznie w rejestrach Nav było 93 400 osób poszukujących pracy.

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Bezrobocie w Norwegii spada. Rynek nadal zatrudnia Spadek jest niewielki. Dyrektor NAV ds. pracy i opieki społecznej Hege Nilssen przekazała, że trend z ostatniego półrocza pokazuje słabnące bezrobocie i wciąż dobry popyt na pracowników. Dane sezonowe wskazują na 61 358 całkowicie bezrobotnych. Miesiąc wcześniej było ich 61 962.



W czerwcu pojawiło się 44 600 ofert pracy na arbeidsplassen.no. Po korekcie sezonowej daje to 1 900 ofert na każdy dzień roboczy. Nav podaje, że liczba ogłoszeń była na poziomie z czerwca 2025 roku, ale nieco niższa od średniej z ostatnich 12 miesięcy. Najwięcej ofert dotyczyło sektora zdrowia, opieki i pielęgnacji.

NAV wskazuje na pozytywny trend.Fot. MN/K.Lukina

Regiony są zróżnicowane. Branże pokazują różnice W większości okręgów bezrobocie spadło. Największy spadek odnotowano w Agder i Rogaland, po uwzględnieniu normalnych wahań sezonowych. W Buskerud i Vestfold zanotowano słaby wzrost. W Rogaland liczba całkowicie bezrobotnych nadal była jednak o 10 proc. wyższa niż w czerwcu 2025 roku.



Najwyższe bezrobocie było w Oslo. Tam jako całkowicie bezrobotne zarejestrowano 2,6 proc. siły roboczej. Najniższy poziom odnotowano w Troms, gdzie wskaźnik wyniósł 1,2 proc. W podziale na branże najwyższe bezrobocie dotyczyło turystyki i transportu, gdzie wyniosło 2,7 proc.

Nav wskazuje też na zmiany techniczne w statystykach. Urząd wymienia stare systemy informatyczne i wprowadza nowe, co w ostatnim roku powodowało przerwy w porównywalności danych. Według Nav liczby skorygowane o sezonowość i przerwy nadal dają podstawę do śledzenia zmian w czasie.