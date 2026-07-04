04 lipca 2026 13:33
Bezrobocie spada, ale nie wszędzie. Nowe dane z norweskiego rynku pracy
Bezrobocie w Norwegii spada. Rynek nadal zatrudnia
W czerwcu pojawiło się 44 600 ofert pracy na arbeidsplassen.no. Po korekcie sezonowej daje to 1 900 ofert na każdy dzień roboczy. Nav podaje, że liczba ogłoszeń była na poziomie z czerwca 2025 roku, ale nieco niższa od średniej z ostatnich 12 miesięcy. Najwięcej ofert dotyczyło sektora zdrowia, opieki i pielęgnacji.
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Regiony są zróżnicowane. Branże pokazują różnice
Najwyższe bezrobocie było w Oslo. Tam jako całkowicie bezrobotne zarejestrowano 2,6 proc. siły roboczej. Najniższy poziom odnotowano w Troms, gdzie wskaźnik wyniósł 1,2 proc. W podziale na branże najwyższe bezrobocie dotyczyło turystyki i transportu, gdzie wyniosło 2,7 proc.
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