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  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Praca i pieniądze
|
Redakcja
|

04 lipca 2026 13:33

Bezrobocie spada, ale nie wszędzie. Nowe dane z norweskiego rynku pracy

W Norwegii ubyło 600 całkowicie bezrobotnych w czerwcu. Dane są skorygowane o normalne wahania sezonowe. Udział całkowicie bezrobotnych spadł do 2,0 proc. siły roboczej.
Komentarze (1)
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Bezrobocie spada, ale nie wszędzie. Nowe dane z norweskiego rynku pracy
Jak informuje NAV, wiele branż nadal poszukuje pracowników. Fot. Pixabay, zdjęcie poglądowe
Podsumowanie artykułu
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Norweski Urząd Pracy i Opieki Społecznej (Nav) podał, że w czerwcu bez pracy pozostawało 58 100 osób. Odpowiada to 1,9 proc. siły roboczej. Jednocześnie 24 200 osób było zarejestrowanych jako częściowo bezrobotne, a 11 100 jako osoby poszukujące pracy objęte działaniami aktywizacyjnymi. Łącznie w rejestrach Nav było 93 400 osób poszukujących pracy.
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Bezrobocie w Norwegii spada. Rynek nadal zatrudnia

Spadek jest niewielki. Dyrektor NAV ds. pracy i opieki społecznej Hege Nilssen przekazała, że trend z ostatniego półrocza pokazuje słabnące bezrobocie i wciąż dobry popyt na pracowników. Dane sezonowe wskazują na 61 358 całkowicie bezrobotnych. Miesiąc wcześniej było ich 61 962.

W czerwcu pojawiło się 44 600 ofert pracy na arbeidsplassen.no. Po korekcie sezonowej daje to 1 900 ofert na każdy dzień roboczy. Nav podaje, że liczba ogłoszeń była na poziomie z czerwca 2025 roku, ale nieco niższa od średniej z ostatnich 12 miesięcy. Najwięcej ofert dotyczyło sektora zdrowia, opieki i pielęgnacji.
NAV wskazuje na pozytywny trend.

NAV wskazuje na pozytywny trend.Fot. MN/K.Lukina

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Regiony są zróżnicowane. Branże pokazują różnice

W większości okręgów bezrobocie spadło. Największy spadek odnotowano w Agder i Rogaland, po uwzględnieniu normalnych wahań sezonowych. W Buskerud i Vestfold zanotowano słaby wzrost. W Rogaland liczba całkowicie bezrobotnych nadal była jednak o 10 proc. wyższa niż w czerwcu 2025 roku.

Najwyższe bezrobocie było w Oslo. Tam jako całkowicie bezrobotne zarejestrowano 2,6 proc. siły roboczej. Najniższy poziom odnotowano w Troms, gdzie wskaźnik wyniósł 1,2 proc. W podziale na branże najwyższe bezrobocie dotyczyło turystyki i transportu, gdzie wyniosło 2,7 proc.
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Nav wskazuje też na zmiany techniczne w statystykach. Urząd wymienia stare systemy informatyczne i wprowadza nowe, co w ostatnim roku powodowało przerwy w porównywalności danych. Według Nav liczby skorygowane o sezonowość i przerwy nadal dają podstawę do śledzenia zmian w czasie.

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Komentarze (1)
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Bob
przed chwilą
To ja moze wyjasnie co to jest calkowicie bezrobotny. To ktos kto totalnie nic nie robi. Jak ktos taki dostanie omowe o ringehjelp i raz na 2 tygodnie po niego zadzwonia zeby popraxowal 4 godziny, to ma wyrobione 8 godzin w ciagu miesiaca, ale wypadl z tabelki calkowicie bezrobotny. Sukces.
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