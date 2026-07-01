Norges Bank z nowym apelem: gotówkę trzeba mieć zawsze pod ręką

Gotówka ma stanowić jeden z najpewniejszych środków w trakcie kryzysu lub awarii.

Gotówka ma stanowić jeden z najpewniejszych środków w trakcie kryzysu lub awarii. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Bank Norwegii (Norges Bank) zaleca, by mieszkańcy mieli w domu gotówkę na wypadek awarii prądu lub systemów płatniczych. Chodzi o sytuacje, w których nie działa telefon, terminal lub połączenie z bankiem. Bank centralny nie wskazuje jednak jednej kwoty dla wszystkich.

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Torbjørn Hægeland, dyrektor ds. stabilności finansowej w Norges Bank, mówi, że wysokość gotówki zależy od gospodarstwa domowego. Znaczenie mają też potrzeby rodziny oraz zapas podstawowych produktów przechowywanych w domu. Sam ma kilka tys. NOK.



Norges Bank wskazuje trzy elementy przygotowania. To kilka kart płatniczych, gotówka oraz konta w różnych bankach. Celem jest posiadanie więcej niż jednej możliwości zapłaty, gdy sieć danych lub prąd przestaną działać.

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Gotówka w domu. Bank nie wskazuje konkretnej kwoty Szwedzki Bank Centralny (Riksbanken) podał w marcu bardziej konkretne zalecenie. Według wskazówek każda dorosła osoba w rodzinie powinna mieć odłożone 1000 koron. Norges Bank nie chce wskazywać jednej sumy i decyzję zostawia mieszkańcom.



Hægeland podkreśla, że potrzeby gospodarstw są różne, a wysokość rezerwy zależy także od tego, jakie produkty pierwszej potrzeby znajdują się już w domu. W praktyce chodzi o środki na zakupy w sytuacji, gdy zawiodą inne płatności. Gotówka ma być jednym z rozwiązań, ale nie jedynym.

Norges Bank zwraca uwagę, by nie polegać na samej gotówce i zabezpieczyć również karty.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Norweskie wskazówki: karta, gotówka i drugi bank Organizacja Finans Norge zaznacza, że gotówka nie rozwiąże każdego problemu w poważnym kryzysie. Tom Staavi, dyrektor ds. komunikacji w Finans Norge, mówi na łamach NRK, że pełna krajowa gotowość oparta wyłącznie na gotówce byłaby bardzo kosztowna. Dlatego najważniejsze jest kilka sposobów płatności. Wskazuje na fizyczne karty Visa, Mastercard i BankAxept.



Wiele terminali ma rozwiązania rezerwowe. Staavi wyjaśnia, że karta przypisana do zwykłego konta płacowego jest automatycznie podłączona do systemu BankAxept. W trybie offline można kupować różne towary przez pierwsze sześć godzin po awarii. Przy żywności, lekach i paliwie rozwiązanie ma działać do siedmiu dni.