Norweskie miliardy z handlu. Jest dobrze, ale gorzej niż przed rokiem

Norwegia odnotowała spadek wartości eksportu w 2024 roku. Osiągnęła z tego tytułu ponad 1800 mld NOK. To czteroprocentowy spadek w porównaniu z rokiem poprzednim.

Cena gazu niższa, ale chociaż stabilna

Pomimo ogólnego spadku wartości eksportu, gaz ziemny wciąż stanowił kluczowy element norweskiego handlu zagranicznego. Eksport w tym zakresie osiągnął wartość 558,7 mld NOK, co czyni go wyższym od eksportu ropy naftowej już czwarty rok z rzędu. Wpływ na to miały zarówno ceny, jak i utrzymujące się wysokie wolumeny eksportowe. W porównaniu z rekordowym rokiem 2022, ilość wyeksportowanego gazu zmniejszyła się o 0,6 proc., co związane było z mniejszym zakresem prac na platformach wiertniczych.



Eksport ropy naftowej wyniósł w 2024 roku 528,6 mld NOK, co oznacza spadek o 1,8 proc. w porównaniu z 2023 rokiem. Pomimo niewielkiego wzrostu produkcji od 2019 roku, ceny i wolumen eksportowy ropy nadal są niższe od szczytowych poziomów z początku XXI wieku. Jednocześnie eksport produktów przemysłowych, takich jak aluminium, utrzymał się na stabilnym poziomie, generując ponad 50 mld NOK.