Norweski GUS podał dane za 2023 rok. Gospodarstwa domowe z najwyższym wzrostem dochodów od lat

Norweskie gospodarstwa domowe odnotowały w 2023 roku wzrost realnych dochodów o 2 proc., pomimo wysokiej inflacji wynoszącej 5,5 proc. Był to najsilniejszy wzrost od 2012 roku, wskazują dane Centralnego Biura Statystycznego (SSB). Kluczowymi czynnikami wzrostu były podwyżki wynagrodzeń, zmiany w opodatkowaniu oraz wzrost świadczeń socjalnych.

W 2023 roku medianowy dochód po opodatkowaniu dla norweskich gospodarstw domowych, z wyłączeniem studentów, wyniósł 635 400 NOK. Seniorzy i rodziny z dziećmi odczuły największe korzyści zmian. Najstarsi mieszkańcy zyskali dzięki podwyżkom emerytur, które od 2022 roku są regulowane zgodnie ze średnią wzrostu cen i wynagrodzeń. Dodatkowo wielu z nich odnotowało wyższe dochody z oszczędności dzięki wzrostowi stóp procentowych. Gospodarstwa z małymi dziećmi, w szczególności samotne matki, również odnotowały znaczną poprawę sytuacji finansowej. Wzrost świadczeń na dzieci oraz dodatkowe ulgi podatkowe dla samotnych rodziców zrekompensowały im wycofanie wcześniejszych ulg. Dochody tych grup wzrosły średnio o 3,5 proc., co czyni je jednymi z głównych beneficjentów polityki społecznej w 2023 roku.

Pracujący mieszkańcy Norwegii... wypadli gorzej

Pracujący Norwegowie również odnotowali wzrost dochodów, choć bardziej umiarkowany, na poziomie 1,5–2,5 proc. Ich wynagrodzenia rosły na poziomie inflacji, co pozwoliło zachować siłę nabywczą. Jednak wzrost stóp procentowych znacząco zwiększył obciążenie kredytowe. W 2023 roku 14,5 proc. gospodarstw domowych przeznaczało co najmniej 15 proc. dochodów przed opodatkowaniem na obsługę kredytów, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z 4,2 proc. w roku poprzednim.