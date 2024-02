Norweska gospodarka poradziła sobie kiepsko: minimalny wzrost PKB

Według danych Centralnego Biura Statystycznego (SSB) produkt krajowy brutto (PKB) kontynentalnej Norwegii wzrósł w ubiegłym roku o 0,7 procent w porównaniu z 2022 r. To niższy wynik niż zwykle wskazujący na słaby rozwój gospodarki.

Główny ekonomista Kyrre M. Knudsen w Sparebank 1 SR-Bank uważa, że ​​norweska gospodarka zmierza w stronę miękkiego lądowania. Oznacza to niższy wzrost, ale nie na tyle niski, aby wiele osób straciło pracę. – Jeśli tak się stanie, w Norwegii nastąpi recesja. To mniej dramatyczne, niż się wydaje. W każdym razie dobrze, że w norweskiej gospodarce usunięto część powietrza z nadmuchanego balonu – dodaje.

– Teraz wygląda na to, że norweska gospodarka rozwija się mniej więcej tak, jak przewidywał Norges Bank. Zatem wierzchołkiem skali tego, co stanie się dalej, będzie to, co wydarzy się na zewnątrz – mówi Olsen, odnosząc się do decyzji banków centralnych w USA i strefie euro.