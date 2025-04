Norweska gospodarka i korona po Wielkanocy 2025

Korona Norweska 2025 po Wielkanocy MN

Po świątecznym powrocie do pracy wielu Polaków zastanawia się, co dalej z koroną norweską, cenami w sklepach i sytuacją na rynku pracy. Poniżej, bez ekonomicznego żargonu, znajdziesz najważniejsze punkty, które pomogą zrozumieć, co dzieje się w Norwegii i czego można się spodziewać do końca 2025 roku oraz w 2026.

W skrócie Kurs korony norweskiej pozostaje słaby – ok. 2,7 NOK za 1 PLN i 11,7 NOK za 1 euro.

Główne powody słabości NOK to niepewność globalna, inwestycje funduszu naftowego za granicą i mniejsza przewaga stóp procentowych Norwegii.

Inflacja spadła do 2–3%, ale ceny pozostają wysokie, szczególnie żywność, prąd i paliwo.

Podwyżki płac na 2025 r. wynoszą średnio 4,4% – większość pracowników zyskuje realnie niewiele.

Najlepiej radzą sobie branże: ropa i gaz, IT, zielona energia, kontrakty publiczne.

Pod presją są: budownictwo mieszkaniowe, transport drogowy, handel detaliczny.

Bezrobocie wynosi ok. 3,8% – wciąż brakuje wielu specjalistów.

Stopy procentowe są wysokie (4,5%), obniżki możliwe dopiero pod koniec 2025 r.

Rząd korzysta z funduszu naftowego, by łagodzić skutki kryzysu i nie podnosić podatków.

Oczekiwane stopniowe ożywienie gospodarki i możliwe obniżki rat kredytów w 2026 r.

Kurs korony – dlaczego jest słaba? Przelicznik: ok. 2,7 NOK za 1 PLN i niemal 11,7 NOK za 1 euro.

ok. 2,7 NOK za 1 PLN i niemal 11,7 NOK za 1 euro. Główne powody osłabienia: Niepewność na świecie (wojny, konflikty) – inwestorzy wolą dolary i euro. Norweski „fundusz naftowy” lokuje zyski za granicą, więc korony nie krążą w kraju. Stopy procentowe w innych państwach wzrosły i przewaga Norwegii stopniała.

Co to oznacza? Pensja w NOK daje mniej złotówek niż kilka lat temu, ale norwescy eksporterzy cieszą się większymi zyskami.

Inflacja i koszty życia Tempo wzrostu cen spadło z ponad 7% w 2022 r. do ok. 2–3% dziś, lecz poziom cen został wysoki.

spadło z ponad 7% w 2022 r. do ok. 2–3% dziś, lecz poziom cen został wysoki. Najbardziej odczuwalne podwyżki w ostatnich latach: żywność, prąd, paliwo oraz raty kredytów.

Podwyżki płac wynegocjowane na 2025 r. wynoszą średnio 4,4%, więc realnie większość pracowników wychodzi lekko „nad kreskę”.

Które branże radzą sobie dobrze, a które słabiej? Na fali: Ropa i gaz – rekordowe inwestycje, zwłaszcza wokół Stavanger. IT i automatyka – silny popyt na programistów i inżynierów. Zielona energia – rosnące projekty wiatrowe i wodorowe. Kontrakty publiczne – droga, szkoła czy szpital to stałe zlecenia dla firm.

Pod presją: Budownictwo mieszkaniowe – wysokie odsetki wstrzymują nowe osiedla. Transport drogowy – drogie paliwo i niższy popyt tną marże. Handel detaliczny – klienci ograniczają „zakupy ponad konieczne”.



Rynek pracy – wciąż korzystny dla pracowników Bezrobocie ok. 3,8% – jedno z najniższych w Europie.

Wciąż brakuje: monterów, elektryków, pielęgniarek, opiekunów seniorów, kierowców z uprawnieniami i specjalistów IT.

W budowlance mniej nadgodzin niż w 2022 r., ale renowacje i projekty publiczne trzymają zatrudnienie.

Decyzje Norges Banku i rządu Stopy procentowe: 4,5% – najwyżej od 17 lat. Obniżki możliwe dopiero pod koniec 2025 r., jeśli inflacja utrzyma się w okolicach 2%.

4,5% – najwyżej od 17 lat. Obniżki możliwe dopiero pod koniec 2025 r., jeśli inflacja utrzyma się w okolicach 2%. Rząd korzysta z funduszu naftowego, aby: dopłacać do rachunków za prąd, finansować infrastrukturę i usługi publiczne, nie podnosić podatków w czasie spowolnienia.

korzysta z funduszu naftowego, aby: Plan na 2026 r.: stopniowe cięcia stóp procentowych i ostrożne ograniczanie wydatków, żeby gospodarka nie „przegrzała” się ponownie.

Podsumowanie Korona jest słaba, więc przelewy do Polski są mniej korzystne, a codzienne życie nadal drogie, choć tempo drożyzny wyhamowało. Mimo spowolnienia w budownictwie Norwegia wciąż potrzebuje pracowników, a bezrobocie pozostaje niskie. Jeśli inflacja spadnie zgodnie z planem, pierwsze obniżki rat kredytów i lekkie ożywienie może nadejść pod koniec 2025 r., z większą nadzieją na stabilniejszy 2026 r. Śledź więc dane o inflacji i decyzje Norges Banku – to one pokażą, kiedy hamulec zostanie puszczony.