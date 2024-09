Norwegia zyskuje, korona traci. Waluta osłabiła się wobec najważniejszych partnerów

W ciągu ostatnich dni korona norweska nieznacznie zyskała wobec dolara amerykańskiego i euro. W szerszym ujęciu zarabiający w walucie nie mają jednak powodów do zadowolenia. Pieniądz kraju fiordów stracił wobec najważniejszych partnerów handlowych.

W najbliższy czwartek, 19 września Norges Bank ogłosi najnowszą decyzję dot. stóp procentowych w Norwegii. Nic nie wskazuje na to, by doszło do zmiany stóp procentowych, komentują ekonomiści największych banków kraju fiordów. Obecny poziom wskaźnika wynosi 4,5 proc.



Przeczytałeś kolejną odsłonę cyklu walutowego MojejNorwegii. Na kolejny artykuł poświęcony koronie norweskiej i jej relacjom wobec m.in. złotówki zapraszamy w najbliższy poniedziałek.