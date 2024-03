Norwegia wprowadzi duże zmiany podatkowe. Projekty wejdą w życie jeszcze w tym roku

Przedstawiciele Norwegii uczestniczyli gościnnie w szczycie G20. W trakcie spotkania omawiane były m.in. potrzeby wprowadzenia podatków, które zlikwidują funkcjonowanie tzw. rajów podatkowych. Kraj fiordów chce wprowadzić pakiety w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

Na szczycie G20 obecny był minister finansów Trygve Slagsvold Vedum. W São Paulo w Brazylii debatowano m.in. nad wprowadzeniem I i II filaru zmian podatkowych proponowanyh przez OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). – Mam wrażenie, że panuje powszechna zgoda co do konieczności wprowdzenia tych rozwiązań. Wszyscy głośno o tym mówią – skomentował na łamach E24 szef resortu finansów.



– Fakt, że Norwegia została zaproszona jako kraj gościnny, oznacza, że ​​mamy możliwość uczestniczenia w dyskusji niemal na równych prawach ze stałymi członkami. To wyjątkowa okazja, aby uwydatnić norweskie wartości i to, co popieramy – dodał Trygve Slagsvold Vedum.