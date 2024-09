Norwegia walczy o ropę i gaz. Polska spółka w grze o wydobycie

21 spółek walczy o prawo do wydobycia surowców na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Rząd kraju fiordów na początku 2025 roku poinformuje, które firmy otrzymają odpowiednie licencje. O pozwolenie stara się m.in. jedno z polskich przedsiębiorstw energetycznych.

Wśród 21 podmiotów starających się o licencję wydobywczą w tegorocznej rundzie TFO znalazło się PGNiG Upstream Norway. Jeśli spółka otrzyma pozwolenie będzie mogła eksplorować Norweski Szelf Kontynentalny w 2025 roku. Decyzje w sprawie powinny być znane w styczniu.



Polskie przedsiębiorstwo stanęło do walki o możliwość wydobycia z m.in. A/S Norske Shell, Aker BP ASA, ConocoPhillips Skandinavia AS oraz Equinor Energy AS. PGNiG Upstream Norway jest spółką należącą do grupy Orlen. Jej najważniejszym zadaniem jest zapewnienie stałego dopływu surowców z Norwegii do Polski.