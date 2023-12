Norwegia szykuje bat na międzynarodowe korporacje: nadchodzi przełomowe porozumienie

Kraj fiordów wprowadzi przepisy, na mocy których międzynarodowe korporacje zostaną obłożone co najmniej 15-procentowym podatkiem. Porozumienie osiągnięto wspólnie z państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Planowane zmiany to jeden z elementów międzynarodowej reformy podatkowej OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju).

Efektywne wdrożenie dyrektywy przyczyni się do redukcji możliwości obniżania stawek podatkowych dla przedsiębiorstw. Stawka opodatkowania dużych, zarówno międzynarodowych, jak i krajowych grup czy firm (o łącznym rocznym obrocie przekraczającym 750 mln EUR), zostanie ustalona na poziomie nie niższym niż 15 proc. Nowe regulacje mają na celu zmniejszenie ryzyka erozji podstawy opodatkowania, eliminację przenoszenia zysków oraz zapewnienie, że największe międzynarodowe korporacje przyczynią się do wdrożenia globalnej minimalnej stawki podatku od osób prawnych.



Tak zwany II filar międzynarodowej reformy podatkowej OECD Rada Unii Europejskiej przyjęła w grudniu 2022 roku. Państwa członkowskie zobowiązały się do wprowadzenia przepisów najpóźniej do końca 2023 roku. Regulacje wejdą w życie także w Norwegii.