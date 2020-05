Norwegia przekroczy próg wydatków przez pandemię. Wyda rekordowe 420 miliardów koron z funduszu naftowego

Na podobnie radykalny krok, w trosce o wsparcie osłabionej waluty, zdecydował się w ubiegłym tygodniu Bank Centralny Norwegii, obniżając główną stopę procentową do zera . Było to trzecie cięcie od marca 2020, kiedy to poziom podstawowej stopy procentowej wynosił jeszcze 1,5 proc.