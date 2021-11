Norwegia kupiła szczepionki za drogo? Rząd miał przepłacić około 4 000 000 000 koron

Norwegia przepłaciła o prawie 4 miliardy koron za szczepienia przeciwko covid-19, poinformował globalny ruch organizacji, światowych liderów i aktywistów The People's Vaccine Alliance w raporcie opublikowanym 19 sierpnia. Zgodnie z nim konsekwencje są znacznie większe niż koszty finansowe.

Według nowego raportu grupy zatytułowanego The Great Vaccine Robbery (Wielka Szczepionkowa Kradzież) norweski rząd zapłacił za szczepionki mRNA na koronawirusa o około 375 milionów euro, czyli niecałe 4 miliardy koron więcej, niż w założeniu powinien.

Koncerny mają monopol

W badaniu stwierdzono, że kraje zamawiające szczepionki zapłaciły za zabezpieczenie dawek od czterech do 24 razy więcej niż wynoszą koszty produkcji szczepionek. Raport odnosi się do szacunków think tanku Public Citizen, według którego dawkę szczepionki mRNA można wyprodukować za około 1,20 dolara amerykańskiego.