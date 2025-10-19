  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Biznes i gospodarka

Norwegia będzie cieszyła się z tańszego prądu? Wszystko przez... spadek cen w Niemczech

Redakcja

19 października 2025 12:11

Kopiuj link
Norwegia będzie cieszyła się z tańszego prądu? Wszystko przez... spadek cen w Niemczech

Prognoza wskazuje, że średnia cena powinna spaść o 1/3. Pixabay/ Creative Commons CC0

Z nowej norweskiej prognozy wynika, że rynek energii w Niemczech wchodzi w fazę szybkiej normalizacji. Efekt może obniżyć także ceny w Norwegii. Wszystko przez połączenie nordyckiego rynku energetycznego z Europą kontynentalną.
FHI - Badanie zdrowia publicznego w Norwegii
Reklama
Tor Reier Lilleholt z Volue Insight ocenia, że w 2026 r. ceny w regionie NO2 (południowo-zachodnia Norwegia, gdzie zbiegają się kable międzynarodowe) mogą spaść o blisko 40 proc. Z jego analizy wynika, że średnia kwota w NO2 wyniesie około 62 øre z VAT, a na wschodzie i zachodzie kraju będzie o jedno øre niższa.

Według prognozy różnice cenowe między norweskimi strefami mają stopniowo zanikać i „w dużej mierze” zniknąć do 2030 r. Analityk dodał, że nawet w Wielkiej Brytanii modele wskazują trend spadkowy. Prognozę przedstawiono 17 października w Fornebu.
Norwegia planuje olbrzymi wzrost zużycia prądu. To efekt polityki klimatycznej

Niemcy z największym wpływem na rynek europejski?

Lilleholt upatruje przyczyny zmian w sytuacji Niemiec. Po okresie wysokich cen, napędzanych m.in. ograniczeniem dostaw gazu z Rosji i drożejącymi uprawnieniami CO₂, rynek ma się stabilizować. Ceny gazu – skorygowane o inflację – wracają w okolice poziomów sprzed pandemii, a w 2026 r. mają kształtować się niżej, niż dziś wycenia rynek.

Równolegle duże moce węglowe są wygaszane, w tym znaczna część już w 2026 r., co ogranicza wagę kosztu CO₂. W efekcie większa część zapotrzebowania ma być pokrywana tańszą produkcją, zwłaszcza z szybko rosnącego OZE w Niemczech.
W Norwegii wzrasta użycie prądu przez wzgląd na elektryfikację.

W Norwegii wzrasta użycie prądu przez wzgląd na elektryfikację.Fot. Arne Hammersland/NVE

Tak wygląda tempo spadku cen prądu

Analityk wskazuje, że wraz ze wzrostem udziału odnawialnych źródeł i niższą ceną gazu będzie mniej godzin, w których to najdroższa jednostka wytwórcza wyznacza cenę energii. To – jak tłumaczył na łamach Nettavisen – przełoży się na „sufit” dla cen w Skandynawii, determinowany sytuacją w Niemczech.

Obecny poziom ok. 90 euro/MWh w Niemczech ma być etapem przejściowym przed zejściem w okolice 60 euro/MWh już w przyszłym roku. To, zdaniem analityka, tłumaczy, dlaczego perspektywa spadków dotyczy także innych rynków, w tym brytyjskiego.
0
0
0
0
0
Viddakraft: prąd bez marży
Obsługa i aplikacja po polsku. Przenieś licznik w minutę i zacznij oszczędzać.
reklama

Moja Norwegia poleca

ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Opony Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych
Oslo, okręg miasta
POSZUKUJEMY PŁYTKARZA
Przejdź do ogłoszenia
POSZUKUJEMY PŁYTKARZA Szkolenia Online 96015
Cała Norwegia
Praca w KL-Bygg AS
Przejdź do ogłoszenia
Praca w KL-Bygg AS Masaż
Cała Norwegia
Parkieciarz - Cykliniarz (Norwegia, Oslo i okolice)
Przejdź do ogłoszenia
Parkieciarz - Cykliniarz (Norwegia, Oslo i okolice) Pedzik transport Badanie zdrowia publicznego w Norwegii. FHI prosi Polaków o pomoc – sprawdź, czy dostałeś SMS! FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS
Oslo, okręg miasta
Ciesla szalunkowy - betoniarz
Przejdź do ogłoszenia
Ciesla szalunkowy - betoniarz
Oslo, okręg miasta
Brukarz - kamieniarz
Przejdź do ogłoszenia
Brukarz - kamieniarz Polski Psychotraumatolog w Oslo
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Stillas utleie As Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.