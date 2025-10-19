Norwegia będzie cieszyła się z tańszego prądu? Wszystko przez... spadek cen w Niemczech
19 października 2025 12:11
Prognoza wskazuje, że średnia cena powinna spaść o 1/3. Pixabay/ Creative Commons CC0
Według prognozy różnice cenowe między norweskimi strefami mają stopniowo zanikać i „w dużej mierze” zniknąć do 2030 r. Analityk dodał, że nawet w Wielkiej Brytanii modele wskazują trend spadkowy. Prognozę przedstawiono 17 października w Fornebu.
Niemcy z największym wpływem na rynek europejski?
Równolegle duże moce węglowe są wygaszane, w tym znaczna część już w 2026 r., co ogranicza wagę kosztu CO₂. W efekcie większa część zapotrzebowania ma być pokrywana tańszą produkcją, zwłaszcza z szybko rosnącego OZE w Niemczech.
Tak wygląda tempo spadku cen prądu
Obecny poziom ok. 90 euro/MWh w Niemczech ma być etapem przejściowym przed zejściem w okolice 60 euro/MWh już w przyszłym roku. To, zdaniem analityka, tłumaczy, dlaczego perspektywa spadków dotyczy także innych rynków, w tym brytyjskiego.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz