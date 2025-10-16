Norwegia planuje olbrzymi wzrost zużycia prądu. To efekt polityki klimatycznej

Elektryfikacja w Norwegii postępuje. Ma jej podlegać m.in. transport i przemysł wydobywczy. Fot. Arne Hammersland/NVE

Urząd ds. Energii i Zasobów Wodnych (NVE) opublikował analizę wpływu polityki klimatycznej na rynek energii do 2035 roku. Zużycie energii elektrycznej wzrośnie o 23 TWh w bazowym scenariuszu, a dodatkowe środki polityki klimatycznej rządu zwiększą je o kolejne cztery TWh.

Reklama

Analiza NVE opiera się na długoterminowych prognozach rynku energii, uwzględniając zatwierdzone regulacje dot. polityki klimatycznej. Zużycie energii elektrycznej w Norwegii ma wzrosnąć o 23 TWh do 2035 roku w porównaniu z poziomem bazowym. Wynika to z elektryfikacji sektorów transportu i ogrzewania budynków.



Inga Nordberg, dyrektorka departamentu energii w NVE, wskazała, że prognozy bazują na średnich danych z 30 lat. Dodatkowe środki klimatyczne z planu rządu podniosą całkowite zużycie o cztery TWh.

Tak plan klimatyczny wpłynie na zużycie energii Plan klimatyczny norweskiego rządu wprowadza nowe virkemidler, czyli instrumenty polityczne promujące redukcję emisji. Środki obejmują dalsze zastępowanie paliw kopalnych energią elektryczną w przemyśle i transporcie. W rezultacie popyt na prąd zwiększy się o cztery TWh. NVE podkreśla, że takie zmiany wpłyną na bilans energetyczny kraju.



Urząd zbadał scenariusz pełnego wdrożenia środków z analizy Urzędu Ochrony Środowiska (2025). Taki wariant zwiększyłby zużycie energii o dodatkowe 17 TWh poza bazowym scenariuszem. Cena prądu wzrosłaby wtedy o około 20 øre za kWh w przeciętne roku. Średnie ceny w norweskich strefach nadal byłyby niższe niż w Europie.

Ponad 90 proc. energii elektrycznej w kraju fiordów pochodzi z elektrowni wodnych.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Polityka klimatyczna. Tak będą wyglądać ceny prądu w Norwegii Ceny energii w Norwegii pozostaną niższe niż w większości krajów europejskich dzięki elastycznej produkcji z elektrowni wodnych. W scenariuszu uwzględniającym plan klimatyczny, średnia cena prądu w 2035 roku wyniesie 55-65 øre za kWh w przeciętnym roku. Dodatkowe instrumenty polityczne spowodują wzrost ceny o 4-5 øre za kWh w porównaniu do wariantu bazowego.



Ceny będą podlegać wahaniom w zależności od czynników zewnętrznych, takich jak ceny gazu i uzależnienie od rynku europejskiego. Kryzys energetyczny nie jest spodziewany, przez wzgląd na elastyczność wynikającą z dużego udziału źródel odnawialnych.