Norwegia planuje olbrzymi wzrost zużycia prądu. To efekt polityki klimatycznej
16 października 2025 15:54
Elektryfikacja w Norwegii postępuje. Ma jej podlegać m.in. transport i przemysł wydobywczy. Fot. Arne Hammersland/NVE
Inga Nordberg, dyrektorka departamentu energii w NVE, wskazała, że prognozy bazują na średnich danych z 30 lat. Dodatkowe środki klimatyczne z planu rządu podniosą całkowite zużycie o cztery TWh.
Tak plan klimatyczny wpłynie na zużycie energii
Urząd zbadał scenariusz pełnego wdrożenia środków z analizy Urzędu Ochrony Środowiska (2025). Taki wariant zwiększyłby zużycie energii o dodatkowe 17 TWh poza bazowym scenariuszem. Cena prądu wzrosłaby wtedy o około 20 øre za kWh w przeciętne roku. Średnie ceny w norweskich strefach nadal byłyby niższe niż w Europie.
Ponad 90 proc. energii elektrycznej w kraju fiordów pochodzi z elektrowni wodnych.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Polityka klimatyczna. Tak będą wyglądać ceny prądu w Norwegii
Ceny będą podlegać wahaniom w zależności od czynników zewnętrznych, takich jak ceny gazu i uzależnienie od rynku europejskiego. Kryzys energetyczny nie jest spodziewany, przez wzgląd na elastyczność wynikającą z dużego udziału źródel odnawialnych.
