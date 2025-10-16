Strona korzysta z plików cookies

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

1 NOK

Norwegia planuje olbrzymi wzrost zużycia prądu. To efekt polityki klimatycznej

Redakcja

16 października 2025 15:54

Kopiuj link
Norwegia planuje olbrzymi wzrost zużycia prądu. To efekt polityki klimatycznej

Elektryfikacja w Norwegii postępuje. Ma jej podlegać m.in. transport i przemysł wydobywczy. Fot. Arne Hammersland/NVE

Urząd ds. Energii i Zasobów Wodnych (NVE) opublikował analizę wpływu polityki klimatycznej na rynek energii do 2035 roku. Zużycie energii elektrycznej wzrośnie o 23 TWh w bazowym scenariuszu, a dodatkowe środki polityki klimatycznej rządu zwiększą je o kolejne cztery TWh.
Analiza NVE opiera się na długoterminowych prognozach rynku energii, uwzględniając zatwierdzone regulacje dot. polityki klimatycznej. Zużycie energii elektrycznej w Norwegii ma wzrosnąć o 23 TWh do 2035 roku w porównaniu z poziomem bazowym. Wynika to z elektryfikacji sektorów transportu i ogrzewania budynków.

Inga Nordberg, dyrektorka departamentu energii w NVE, wskazała, że prognozy bazują na średnich danych z 30 lat. Dodatkowe środki klimatyczne z planu rządu podniosą całkowite zużycie o cztery TWh.
Elektryczna rewolucja nabiera tempa. Nowe dane robią wrażenie

Tak plan klimatyczny wpłynie na zużycie energii

Plan klimatyczny norweskiego rządu wprowadza nowe virkemidler, czyli instrumenty polityczne promujące redukcję emisji. Środki obejmują dalsze zastępowanie paliw kopalnych energią elektryczną w przemyśle i transporcie. W rezultacie popyt na prąd zwiększy się o cztery TWh. NVE podkreśla, że takie zmiany wpłyną na bilans energetyczny kraju.

Urząd zbadał scenariusz pełnego wdrożenia środków z analizy Urzędu Ochrony Środowiska (2025). Taki wariant zwiększyłby zużycie energii o dodatkowe 17 TWh poza bazowym scenariuszem. Cena prądu wzrosłaby wtedy o około 20 øre za kWh w przeciętne roku. Średnie ceny w norweskich strefach nadal byłyby niższe niż w Europie.
Ponad 90 proc. energii elektrycznej w kraju fiordów pochodzi z elektrowni wodnych.

Ponad 90 proc. energii elektrycznej w kraju fiordów pochodzi z elektrowni wodnych.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Polityka klimatyczna. Tak będą wyglądać ceny prądu w Norwegii

Ceny energii w Norwegii pozostaną niższe niż w większości krajów europejskich dzięki elastycznej produkcji z elektrowni wodnych. W scenariuszu uwzględniającym plan klimatyczny, średnia cena prądu w 2035 roku wyniesie 55-65 øre za kWh w przeciętnym roku. Dodatkowe instrumenty polityczne spowodują wzrost ceny o 4-5 øre za kWh w porównaniu do wariantu bazowego.

Ceny będą podlegać wahaniom w zależności od czynników zewnętrznych, takich jak ceny gazu i uzależnienie od rynku europejskiego. Kryzys energetyczny nie jest spodziewany, przez wzgląd na elastyczność wynikającą z dużego udziału źródel odnawialnych.
