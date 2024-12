Norges Bank zwiększa kupno i sprzedaż walut: od stycznia stawka to 250 milionów koron

Jak wynika z komunikatu prasowego z 30 grudnia, Norges Bank będzie kupować w styczniu walutę po 250 milionów koron dziennie. W praktyce oznacza to jednak, że bank sprzedaje koronę norweską. Od grudnia dzienna kwota zostanie zatem zwiększona o 100 mln NOK.

Norwegia zarabia na ropie i gazie, zarówno w koronach norweskich, jak i w walucie obcej. Część tych pieniędzy przeznaczona jest na pokrycie planowanego deficytu budżetu państwa, reszta zaś trafia do Funduszu Naftowego. Nie należy tego mylić z interwencją walutową, co oznacza, że ​​bank centralny sprzedaje lub kupuje korony, aby wpłynąć na kurs wymiany korony.

Na początku 2023 r. sprzedaż koron znacznie spadła, po czym w maju i czerwcu ponownie wzrosła. W lipcu poziom ten obniżono do 400 mln NOK dziennie, a w listopadzie znów do 150 mln NOK dziennie i utrzymał się on do grudnia.