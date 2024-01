Najwyższy wzrost cen żywności od 41 lat. Rekordzista podrożał o blisko 25 procent

Żywność należała do grupy produktów, które podrożały najbardziej. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Ceny żywności były głównym czynnikiem wzrostu inflacji w Norwegii. W 2023 roku zwiększyły się o 10 proc. To największa zmiana od 1982 roku, informuje Centralne Biuro Statystyczne (SSB).

Wskaźnik CPI-JAE, czyli inflacja skorygowana o zmiany podatkowe i towary energetyczne, zatrzymał się na poziomie 6,2 proc. Był o 2,3 punktu procentowego wyższy niż w 2022 roku. To najwyższy odczyt w historii kraju fiordów. Największy wpływ na wskaźnik inflacji miał ogólny wzrost cen żywności. W latach 2022-2023 produkty z tej grupy podrożały o 10 proc. To największa zmiana od 1982 roku. Wśród produktów, które podrożały najbardziej, znalazły się owoce i warzywa oraz mięso, wynika z analizy badacza SSB Espena Kristiansena. Dane, które przedstawił za pośrednictwem NRK, wskazują, że symbolem drożyzny stał się cukier. W ciągu roku jego cena wzrosła o 24,1 proc. Na niechlubnym podium znalazły się również mrożone ryby (20,1 proc.) oraz oliwa z oliwek (19,9 proc.).

Walka pomiędzy żywnością i prądem

W 2023 roku inflacja w Norwegii wyniosła 5,5 proc. Wskaźnik CPI-JAE był nieznacznie wyższy i zatrzymał się na poziomie 6,2 proc. Wynika z tego, że produkty energetyczne oraz zmiany podatkowe przyczyniły się do hamowania ogólnego wzrostu cen. – Wzrost był w dużej mierze napędzany podwyżkami cen żywności i napojów bezalkoholowych – precyzują badacze. Symbolem drożyzny stała się m.in. słaba korona norweska. Niski kurs walut doprowadził do zwiększenia kosztów towarów importowanych. Do grupy należy m.in. część owoców, warzyw i artykułów zbożowych.