Na wakacje z Norwegii do Polski? Korona norweska okiem wakacyjnych kierunków

Nie kończą się dyskusje skupione wokół korony norweskiej. Kurs waluty zmienił się m.in. na wieść o zakończeniu totalnej wojny handlowej pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi. W związku ze zbliżającym się sezonem urlopowym, eksperci wyliczają, jak zmieniły się koszty wycieczek w odniesieniu do 2024 roku.

Wyjazd z Polski do Norwegii. 23.05.2025 . Z Norwegii do Polski 25.05.2025

Zmiany na rynku walut zaobserwowano 12 maja rano. Światowe media przekazały wówczas informację, że administracje Chin i USA porozumiały się w sprawie taryf celnych na 90 dni. Stany Zjednoczone obniżą cła na towary z Chin do 30 proc., a Chiny na towary amerykańskie do 10 proc. W efekcie dolar amerykański podrożał z 10,35 NOK do 10,46 NOK. Pozostaje jednak 8,50 proc. tańszy niż na początku 2025 roku.



12 maja potaniała o 0,65 proc. złotówka (2,74 NOK) i euro (11,59 NOK). Obie waluty pozostają jednak na poziomie podobnym do tego, który obserwowaliśmy w styczniu 2025 roku.