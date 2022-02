Meta zapłaci rekordową karę za zbieranie danych o użytkownikach. Sprawa zamyka się po dekadzie

Poszukujemy pracownikow do pracy na budowie. Praca przy wykonczeniach lub jako ciesla konstrukcyjny. Mamy kilka departamentow

Poszukujemy pracownikow do pracy na budowie. Praca przy wykonczeniach lub jako ciesla konstrukcyjny. Mamy kilka departamentow

Pracownik budowlany Poszukujemy pracownikow do pracy na budowie. Praca przy wykonczeniach lub jako ciesla konstrukcyjny. Mamy kilka departamentow