Kryzys trwa, ale największe zagrożenie minęło. Korona norweska ze wzrostem wartości

Korona norweska zyskała kilkadziesiąt øre wobec dolara amerykańskiego i euro. Jeden z najgorszych okresów związanych z sytuacją na rynku walut miał związek z krachem giełdowym. Pieniądz kraju fiordów poprawił także wartość w odniesieniu do złotówki.

Polski złoty 12 sierpnia wyceniany był na średnio 2,73 NOK. To 0,08 NOK mniej niż 5 sierpnia. W miniony poniedziałek norweska waluta odnotowała jedne z najniższych wartości w historii po krachu obserwowanym na giełdach w Tokio, Nowym Jorku oraz całej Europie. Złotówka pozostaje 5,60 proc. silniejsza niż na początku roku. Straciła jednak w skali tygodnia 1,96 proc. Po raz ostatni podobną cenę (2,74 NOK) obserwowaliśmy 14 lipca.

Korona norweska wobec euro i dolara

12 sierpnia dolar amerykański kosztował średnio 10,78 NOK. W ciągu tygodnia potaniał o 1,54 proc. Powrócił do cen z połowy lipca (10,72-10,81 NOK). Najważniejsza waluta świata pozostaje jednak blisko 6,00 proc. mocniejsza niż na początku stycznia 2024 roku.



Podobne relacje względem korony norweskiej zauważalne są przy analizie kursu euro. Ten jest o 1,46 proc. niższy niż przed tygodniem, ale wciąż 4,86 proc. wyższy niż na początku roku. Euro wyceniane jest na 11,77 NOK. To również ceny podobne do połowy lipca.