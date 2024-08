Krach na giełdzie dopadł koronę norweską. Złotówka z nowym rekordem

Światowy krach przed recesją doprowadził do spadków na giełdzie. Niestabilna sytuacja międzynarodowa doprowadziła do osłabienia kursu korony norweskiej. Pogorszenie zauważalne jest od piątku, 2 sierpnia. W poniedziałek, 5 sierpnia przybrało nowy wymiar.

Po raz kolejny w 2024 roku rekord wartość wobec korony norweskiej odnotował polski złoty. W poniedziałek, o 8:15 cena wyniosła 2,82 NOK. W ciągu doby wartość waluty poprawiła się o 0,70 proc. Złotówka zyskała także 5,30 proc. w skali miesiąca i blisko 11,50 proc. w ciągu roku.



Euro odnotowała najwyższy kurs w odniesieniu do korony norweskiej od wybuchu pandemii koronawirusa. To jednocześnie druga najwyższa wartość waluty w historii. 5 sierpnia mieszkańcy kraju fiordów płacą za najważniejszy pieniądz Europy do 12,13 NOK. Dolar amerykański kosztuje nawet 11,13 NOK. To pierwsza taka sytuacja w 2024 roku.