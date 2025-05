Korona przebije „magiczną” barierę? Takiego kursu nie było od dwóch lat

Kurs korony norweskiej względem dolara amerykańskiego zbliża się do poziomu 10,00 NOK. Podobna sytuacja była obserwowana po raz ostatni w okresie lipca 2023 roku.

Europejskie waluty, przede wszystkim euro, zyskały na wartości w odpowiedzi na efekt niedzielnej (25.05.25) rozmowy prezydenta Donalda Trumpa z przewodniczącą KE Ursulą Von der Leyen. Politycy ogłosili przesunięcie planowanego przez amerykańską administrację podwyższenia ceł (50 proc. w handlu z UE). W rezultacie, strony zgodziły się na wspólne rozmowy do 9 lipca. Do tego momentu nie dojdzie do zmiany polityki celnej.



Indeks Bloomberg Dollar Spot Index, mierzący wartość dolara względem koszyka innych walut, spadł w poniedziałek o 0,4 proc., kontynuując spadek o 1,9 proc. w porównaniu z poprzednim tygodniem. Korona norweska wyceniana jest w przedziale 10,05-10,11 NOK. Amerykańska waluta straciła ponad 3,0 proc. w skali tygodnia i 3,55 proc. w ciągu miesiąca. Straty przekraczają 11,50 proc., licząc od 1 stycznia 2025 roku.