Korona norweska najsłabszym ogniwem w grupie G10: najbardziej zależna waluta od międzynarodowego ryzyka

Korona norweska okazała się najsłabszą walutą w grupie G10, która gromadzi dziesięć najczęściej wymienianych jednostek monetarnych na świecie. Norweski pieniądz zanotował największy spadek w stosunku do dolara amerykańskiego. Jak mówią ekonomiści, nie ma drugiej waluty, która tak mocno reaguje na działania rynku międzynarodowego.

Wpływ na cenę korony norweskiej będą miały również zbliżające się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Jej stosunek do dolara poprawi się, jeśli jeden z kandydatów zdecydowanie wygra. Kiedy w 2000 roku wynik rywalizacji Georga Busha i Ala Gore był niepewny, norweska waluta stopniała o 10 proc. – Korona norweska to waluta, która ma wyraźny sentyment do rynkowego ryzyka. Dwa niepowodzenia międzynarodowej gospodarki w październiku i wrześniu wystarczyły, by ją osłabić – przyznaje na łamach E24 Magne Østnor, specjalista ds. walut w banku DNB.