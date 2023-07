Korona norweska najmocniejsza od kwietnia. Waluta przebiła dwie ważne bariery

Po burzliwym lecie i początku lata kurs korony norweskiej odbił się od dna. W stosunku do złotówki i dolara amerykańskiego waluta odnotowała najlepszy wynik od kwietnia. Wobec euro jest w najlepszej sytuacji od marca.

Najlepszym letnim dniem dla korony był to tej pory 13 lipca. Waluta przekroczyła wówczas barierę 10 NOK za 1,00 USD. Dolara wyceniano na średnio 9,95 NOK. W piątek, 14 lipca cena skoczyła do 10,03 NOK. Trzy dni później amerykańskie pieniądze wyceniano na 10,03 USD. W ciągu tygodnia korona norweska zyskała 5,38 proc. W skali miesiąca wartość urosła o 4,80 proc. W porównaniu z dolarem amerykańskim jest także o 1,20 proc. mocniejsza niż w analogicznym okresie 2022 roku. Wciąż brakuje jej 2,50 procenta, by odrobić straty nabyte od początku roku.



13 lipca korona norweska odnotowała także najlepszy poziom od kwietnia w porównaniu ze złotówką. Wyceniano ją na 2,51 NOK. Do 17 lipca wartość złotówki wzrosła o 0,03 NOK. Barierę 2,60 NOK przekroczyła 7 lipca.