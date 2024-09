Korona norweska na najlepszej drodze do... spadku. Kolejne problemy waluty

Norges Bank przekazał informacje o utrzymaniu na niezmienionym poziomie sprzedaży korony norweskiej. Bank centralny będzie realizował transakcje na poziomie 400 mln NOK dziennie. Choć takiej decyzji spodziewali się ekonomiści, przyczyniła się ona do osłabienia pieniądza kraju fiordów.

Jednolity poziom dziennej sprzedaży koron utrzymuje się od lipca 2024 roku. Działania wykonuje się, by umożliwić transfer innych walut do Funduszu Naftowego, którego inwestycje realizowane są za granicą. Środek płatniczy kupują przede wszystkim koncerny energetyczne, które płacą podatki w kraju fiordów. Przez kilka ostatnich lat, gdy korona norweska była silniejsza, Norges Bank kupował koronę w imieniu państwa. Wpływy płynące z handlu ropą naftową przewyższały wówczas budżet państwa i mogły być wykorzystywane nadmiarowo.



Obecna sytuacja, zauważalna od 2022 roku, zmusza Norges Bank do sprzedaży koron norweskich. W maju i czerwcu sprzedawano 550 mln NOK dziennie. W pierwszych miesiącach roku 350 mln NOK.