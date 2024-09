Korona norweska jest słaba... bo Big Mac jest coraz droższy. Kryzys waluty trwa

Cena Big Maca nad fiordami jest złym znakiem dla korony norweskiej, alarmują brytyjscy dziennikarze. Twierdzą, że waluta jest przewartościowana i możliwe są jej dalsze spadki. Zyskać ma przede wszystkim dolar amerykański.

– Gospodarka kraju radzi sobie bardzo dobrze, ale korona staje się coraz mniej wartościowa. Co się dzieje? – pytają dziennikarze brytyjskiego The Economist. Zwracają uwagę, że gospodarka kraju fiordów cały czas rozwija się, bezrobocie jest niskie, PKB per capita wyższe niż w USA, a na dodatek fundusz naftowy wart jest 17 000 mld USD. Podkreślili też problemy Norwegii:



– spadek cen ropy naftowej,

– różnice stóp procentowych pomiędzy Norwegią a jej partnerami handlowymi,

– niechęć inwestorów do lokowania kapitału w koronach norweskich.



The Economist doszedł do wniosku, że korona norweska jest... przewartościowana. Dziennikarze przyznali to analizując ceny Big Maca, czyli najpopularniejszej kanapki w restauracji McDonald's. Według tzw. indeksu Big Maca, jego cena w w Norwegii kosztuje 74 NOK, podczas gdy w USA kosztuje 5,69 dolara. – Odpowiada to kursowi wymiany wynoszącemu 13 NOK za dolara w porównaniu do kursu rynkowego wynoszącego 11 NOK – czytamy w materiale. Zaznaczają, że wartość waluty może nadal spadać.