„Korona norweska jest dzisiaj bezbronna”. Zamiast obniżki będzie... podwyżka stóp procentowych?

Norwescy ekonomiści są zaskoczeni wartością korony norweskiej. Zwracają uwagę, że pomimo sprzyjających warunków gospodarczych pozostaje ona w zadziwiająco słabej pozycji rynkowej. Dodają, że może to doprowadzić do zmiany polityki fiskalnej kraju.

Korona norweska jest... bezbronna?

Jak dodaje Nils Kristian Knudsen, korona norweska jest w obecnych warunkach gospodarczych bezbronna. Zaznacza, że w obecnej sytuacji na rynkach międzynarodowych waluta powinna wzmocnić się. Przemawiają za tym m.in. dane inflacyjne, obniżenie stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny oraz zapowiedzi podobnych działań w USA we wrześniu 2024 roku.



– To pokazuje, jak bezbronna jest korona na dzisiejszym rynku. Trudno powiedzieć, na co kładzie się nacisk na rynku walutowym. Sytuacja może się odwrócić, gdy rynek obudzi się i zda sobie sprawę, że obniżki stóp procentowych mogą mieć charakter ciągły – skomentował w rozmowie z E24.