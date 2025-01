Jest lepiej, ale do sukcesu daleka droga. Tak wyglądały wydatki w Norwegii w 2024 roku

Po latach dynamicznego wzrostu cen, rok 2024 przyniósł znaczące spowolnienie. Choć ceny nadal rosły, ich tempo było niższe niż w poprzednich latach. Spadła zarówno inflacja, jak i inflacja bazowa.

Wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) pokazał, że ceny towarów i usług wzrosły w 2024 roku o 3,1 proc., co stanowi spadek w porównaniu do 5,5 proc. w 2023 roku. Kluczowym czynnikiem była obniżka cen energii, które spadły o 12,3 proc. Dodatkowo, wzrost cen importowanych towarów wyniósł 2,3 proc., co również przyczyniło się do ogólnego spowolnienia inflacji.



Ceny usług oraz norweskich produktów poza energią utrzymały stosunkowo wysoki wzrost. Wyniosły odpowiednio 4,5% i 5,2%.