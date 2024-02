Jest dobrze, ale mogło być lepiej. Equinor pochwalił się wynikami za 2023 rok

Wyniki Equinor uznano za zadowalające, ale nie tak dobre jak w 2022 roku. Fot. Even Kleppa/Lizette Bertelsen, materiały prasowe Equinor

Odnotowaliśmy wzrost produkcji o 2,1 procenta, opisuje 2023 rok Anders Opedal – dyrektor generalny Equinor. Przedstawiciele spółki poinformowali także o rachunku za minione 12 miesięcy. Wynik okazał się ponad dwukrotnie gorszy niż w 2022 roku.

Skorygowany zysk operacyjny w 2023 roku wyniósł 36,2 mld dolarów, czyli blisko 400 mld NOK. – W 2023 roku w dalszym ciągu przyczynialiśmy się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego w Europie i osiągnęliśmy wzrost produkcji o 2,1 proc. Solidne wyniki operacyjne zaowocowały dobrymi wynikami finansowymi – skomentował Anders Opedal. W ujęciu historycznym dane opisujące poprzedni rok uznawane są za dobre lub bardzo dobre. Zdecydowanie odstają jednak od wyników spółki wypracowanych w 2022 roku. Koncern mógł liczyć wówczas na skorygowany zysk operacyjny rzędu 74,9 mld USD (około 800 mld NOK).

Equinor nie zrezygnuje z wydobycia

Anders Opedal przedstawił także plany spółki na przyszłość. Zaznaczył, że do 2035 roku czołową pozycję w działalności giganta energetycznego stanowić będzie wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego. Do 2030 roku spodziewany jest szybki wzrost zysku z tytułu inwestycji w odnawialne źródła energii i technologie niskoemisyjne. Equinor planuje także dalsze działania związane z wychwytywaniem oraz składowaniem dwutlenku węgla. W IV kwartale 2023 roku, w ujęciu rok do roku, produkcja OZE zwiększyła się o 34 proc. Wzrost wynika m.in. z działalności Rio Energy w Brazylii i Wento w Polsce, a także Hywind Tampen.