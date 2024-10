Inflacja w Norwegii. Znamy prognozy rządu na 2025 rok

Ministerstwo Finansów omyłkowo opublikowało fragmenty budżetu państwa na 2025 rok. Rząd prognozuje, że inflacja w 2025 roku wyniesie 3,0 proc. Stanowi to kluczowy punkt w planowaniu budżetu na nadchodzące lata.

Wskaźnik inflacji uwzględnia przewidywane koszty życia, płace oraz świadczenia socjalne, co wpłynie na wydatki państwa. Prognoza ma również znaczenie dla polityki fiskalnej, której celem jest ograniczenie skutków rosnących cen, szczególnie dla gospodarstw domowych i firm. Podwyżki cen mają wpływ na ceny produktów codziennego użytku, opłaty za energię oraz usługi publiczne. Już wcześniej przewidywania ogłosił Norges Bank. Instytucja zakłada, że inflacja wyniesie 3,2 proc. Z kolei eksperci Centralnego Biura Statystycznego przypuszczają, że ten sam wskaźnik zatrzyma się w 2025 roku na poziomie 3,3 proc.

Przewidywania rządu najbardziej trafne?

Kyrre Aamdal, ekonomista z DNB Markets przyznaje, że prognozy rządu odmienne od przewidywań innych instytucji nie powinny dziwić. Rada Ministrów wie już, jakie opłaty i podatki ulegną zmianom. Wskazanie, że inflacja spadnie może oznaczać, że władze Norwegii zdecydują się na liczne ulgi skierowane do mieszkańców i przedsiębiorstw. Przybliża także kraj fiordów do optymalnej wysokości wskaźnika inflacji (2,0 proc.). Ten może przyczynić się do szybszego obniżenia stóp procentowych przez Norges Bank.