Gorzej było tylko w trakcie pandemii. Korona norweska z historycznie niskim kursem

Sonar AS poszukuje wykwalifikowanych Cieśli szalunkowych i zbrojarzy w Tønsberg

Sonar AS poszukuje wykwalifikowanych Cieśli szalunkowych i zbrojarzy w Tønsberg

Ciesle Szalunkowi i Zbrojarze poszukiwani Sonar AS poszukuje wykwalifikowanych Cieśli szalunkowych i zbrojarzy w Tønsberg