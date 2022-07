Equinor zajmie się dekarbonizacją Europy. W planach wejście na rynek brytyjski i belgijski

Norweski potentat branży energetycznej – Equinor – planuje rozszerzenie współpracy na kolejnym rynku. Spółka chce zrealizować wspólną inwestycję z belgijskim przedsiębiorstwem Fluxys. Działania miałyby dotyczyć wychwytywania, transportu i składowania dwutlenku węgla.

Projekt zakłada budowę 1000-kilometrowego systemu łączącego Belgię z norweskim szelfem kontynentalnym. Podmorski rurociąg powinien osiągnąć zdolność przesyłową od 20 do 40 milionów ton CO2 rocznie. Wychwytywany gaz transportowany będzie z Zeebrugge do miejsc stałego składowania pod norweskim dnem morskim. Inwestorzy przewidują odgałęzienie rurociągu do portu w Dunkierce oraz dodatkowe połączenia z innymi krajami Europy.



Obecny projekt zakładający współpracę przy dekarbonizacji znajduje się na etapie planowania. Ostateczne decyzje związane z inwestycją mają zapaść do 2025 roku.