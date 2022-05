Equinor z rekordowym zyskiem. Potęga naftowa korzysta z wysokich cen ropy i gazu

Anders Opedal zwrócił również uwagę na rolę spółki, która ma sprowadzać się do zapewnienia stabilnych dostaw surowców europejskim państwom. – W obliczu kryzysu energetycznego w Europie najważniejszym priorytetem Equinor jest zapewnienie bezpiecznych i stabilnych dostaw. Dobre wyniki operacyjne i regularność dały wysoką produkcję w pierwszym kwartale. Zoptymalizowaliśmy produkcję gazu, aby dostarczać większe ilości surowca, a Hammerfest LNG jest na dobrej drodze do uruchomienia 17 maja – podsumował prezes Equinor.W drugim kwartale 2022 roku spółka również może liczyć na wysokie zyski. Ceny ropy i gazu utrzymują się na wysokim poziomie. Do kolejnych wzrostów mogą doprowadzić sankcje wymierzone w rosyjskie surowce. Z najnowszego projektu sankcji Komisji Europejskiej wynika, że nowe restrykcje uderzą w import ropy naftowej z Rosji.