Efekt ketchupu na rynku ropy. Ceny wracają do czasów sprzed wojny

Cena ropy spadła do poziomu sprzed wybuchu wojny w Iranie. W piątek, 26 czerwca baryłka ropy Brent spot kosztowała około 73 dolarów. Analityk Bjarne Schieldrop z banku Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) ocenia, że rynek może się jeszcze odbić.

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Ruch cen jest związany z sytuacją wokół Cieśniny Ormuz. To jeden z kluczowych szlaków dla transportu ropy z Zatoki Perskiej. Schieldrop wskazuje, że przez ostatni tydzień ruch statków w Cieśninie był w dużej mierze otwarty, a makroanalityk Joel Lundh z Nordea Markets podał na łamach E24, że liczba jednostek przechodzących przez obszar systematycznie rośnie. Na rynek zaczyna trafiać ropa, która wcześniej gromadziła się w regionie.

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Cena spada. Ropa napływa do Europy i reszty świata Według Schieldropa obecny poziom cen jest dość normalny. Przed wybuchem wojny w Iranie w lutym ropa kosztowała podobnie. Analityk wskazuje, że w Zatoce Perskiej nagromadziły się zapasy. Teraz ta ropa zaczyna trafiać na rynek.



Dodatkowo nadal napływa ropa ze strategicznych rezerw. Schieldrop mówi o efekcie ketchupu z Cieśniny Ormuz, który zwiększa podaż po wcześniejszym zastoju. To jego zdaniem ciąży cenom. Analityk zaznacza jednak, że nie wie, jak głęboki będzie obecny spadek.

Efekt ketchupu to sytuacja, w której - po braku widocznych efektów - następuje nagły i lawinowy przyrost rezultatów, cen itp.Fot. Fotolia

Ankieta Taniejąca ropa. Widzisz to już na stacjach w Norwegii? Tak, paliwo wyraźnie tańsze Jeszcze bez zmian Nie jeżdżę autem/nie tankuję Czekam na spadki, na razie drogo

Co dalej z surowcami? Wszystko zależy od Cieśniny Ormuz Wysokie ceny ograniczyły wcześniej popyt. Schieldrop ocenia, że niższe ceny mogą go ponownie pobudzić, szczególnie gdy wróci chiński import ropy i konsumpcja w miejscach, gdzie była osłabiona. Do tego dochodzi potrzeba odbudowy strategicznych zapasów. Taki układ może wzmocnić ceny.



Analityk spodziewa się więc odbicia, gdy efekt ketchupu zacznie wygasać. Wtedy podaż z Cieśniny Ormuz może przestać tak mocno naciskać na rynek. Jednocześnie armatorzy pozostają ostrożni. Schieldrop podkreśla, że normalizacja ruchu zależy od przewidywalności.