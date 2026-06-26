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  • Bergen, Vestland, Norwegia
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  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Biznes i gospodarka
|
Redakcja
|

26 czerwca 2026 09:03

Rekord na północy, ryzyko na południu. Tak wygląda sytuacja z prądem w Norwegii

Niski poziom napełnienia magazynów wodnych w południowej Norwegii może przełożyć się na wyższe ceny energii. Wynika to z tygodniowej statystyki magazynowej norweskiego Urzędu ds. Zasobów Wodnych i Energii (NVE), opublikowanej 25 czerwca. Jednocześnie północ kraju ma rekordowo pełne zbiorniki.
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Rekord na północy, ryzyko na południu. Tak wygląda sytuacja z prądem w Norwegii
Norweski prąd opiera się na działaniu hydroelektrowni. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Podsumowanie artykułu
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Magazyny wodne są kluczowe dla norweskiej energetyki. To duże, spiętrzone jeziora, które gromadzą wodę dla elektrowni wodnych. NVE wskazuje, że w południowej Norwegii ich poziom jest niższy niż zwykle, co może utrudniać produkcję energii wodnej w kolejnych miesiącach. To z kolei może wpłynąć na rachunki.
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NVE wskazuje na problem w magazynach wodnych

W południowej Norwegii kończy się okres topnienia śniegu. Torbjørn Olsen, przedstawiciel Statkraft zarządzającego siecią energetyczną, wskazuje na niewielką ilość śniegu w górach. Według niego dalszy rozwój sytuacji w magazynach będzie zależał od opadów deszczu w kolejnych miesiącach.

To drugi rok z rzędu z małą ilością śniegu w górach południowej Norwegii. Statkraft uwzględniał sytuację w prognozach przez zimę i odpowiednio zarządzał wodą w magazynach. NVE oczekuje, że część zbiorników będzie mieć mniej wody niż zwykle w ostatnich 30 latach, przez co produkcja może być trudniejsza.
Norwegowie zdecydowaną większość energii elektrycznej uzyskują z hydroenergii.

Norwegowie zdecydowaną większość energii elektrycznej uzyskują z hydroenergii.Fot. Fotolia

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Deszcz nie wystarczy. Norwegia patrzy na ceny gazu

Ceny prądu nie zależą wyłącznie od pogody. Olsen wskazuje, że sytuacja na Bliskim Wschodzie jest czynnikiem niepewności dla cen gazu. W tzw. suchych latach cena energii w Norwegii jest silniej powiązana z ceną gazu niż w latach z dużą ilością wody w magazynach, co zmienia układ rynku.

Mniejsza ilość wody ogranicza możliwości produkcji energii wodnej. Wtedy większe znaczenie mogą mieć inne źródła cenotwórcze, w tym gaz. Statkraft zapewnia, że ma plany pozwalające utrzymać dostawy energii przez całą zimę.
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Południe Norwegii wchodzi w kolejne miesiące z niższym poziomem wody w magazynach. Północ kraju jest w innej sytuacji, bo tam zbiorniki są rekordowo pełne. Różnice między regionami mogą więc mieć znaczenie dla dalszych prognoz cen energii.
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Jak obniżyć rachunki za prąd?
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