26 czerwca 2026 09:03
Rekord na północy, ryzyko na południu. Tak wygląda sytuacja z prądem w Norwegii
NVE wskazuje na problem w magazynach wodnych
To drugi rok z rzędu z małą ilością śniegu w górach południowej Norwegii. Statkraft uwzględniał sytuację w prognozach przez zimę i odpowiednio zarządzał wodą w magazynach. NVE oczekuje, że część zbiorników będzie mieć mniej wody niż zwykle w ostatnich 30 latach, przez co produkcja może być trudniejsza.
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Deszcz nie wystarczy. Norwegia patrzy na ceny gazu
Mniejsza ilość wody ogranicza możliwości produkcji energii wodnej. Wtedy większe znaczenie mogą mieć inne źródła cenotwórcze, w tym gaz. Statkraft zapewnia, że ma plany pozwalające utrzymać dostawy energii przez całą zimę.
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