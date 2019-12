Dzień, który zmienił wszystko. Pół wieku temu w Norwegii odkryto ropę naftową

Mała wigilia 23 grudnia 1969 roku stała się dniem, którego rangę jeden z norweskich ministrów porównał do lądowania człowieka na księżycu. Tego dnia Norwegowie oficjalnie potwierdzili odkrycie złóż ropy naftowej i to właśnie tę datę uznaje się za początek naftowego imperium w Norwegii.

Okazało się, że nowo odkryte złoże było ogromne. Jak podają norweskie oficjalne źródła, miało ponad 3 mld boe (barrel of equivalent). Oprócz ropy naftowej zawierało także duże ilości gazu.



Prace wydobywcze rozpoczęły się w czerwcu 1971 roku, eksploatację złoża planuje się do 2053 roku. Kompleks Ekofisk składa się 29 platform, część z nich jest już jednak nieużywana. Ropę rurociągiem transportuje się do Teesside w Wielkiej Brytanii, zaś gaz trafia gazociągiem do Emden w Niemczech.



Poniżej: Ze względu na ukształtowanie dna morskiego w rejonie Ekofisk, stworzono infrastrukturę, dzięki której ropę i gaz transportowano do innych krajów. Norwegia, by nie stracić wpływów, postawiła jednak warunek: transport za granicę będzie możliwy, jeśli w tym celu powstanie specjalna spółka, w której państowa firma będzie mieć połowę udziałów, amerykański koncern musiał się zgodzić.