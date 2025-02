Donald Trump po raz kolejny na celowniku. Wszystko przez... kurs korony norweskiej

Początek lutego przyniósł gwałtowne osłabienie norweskiej korony względem dolara amerykańskiego. To wynik zapowiedzi Donalda Trumpa dot. wprowadzenia ceł na towary z Kanady i Meksyku. W najgorszym momencie waluta osłabiła się o 18 øre.

Sytuacja uległa zmianie po wycofaniu się amerykańskiego prezydenta ze swojej decyzji. W efekcie korona norweska zaczęła odzyskiwać swoją wartość. 3 lutego wieczorem kurs wynosił 11,34 NOK za dolara, co oznaczało jedynie niewielki spadek w porównaniu do poziomu z piątkowego wieczoru.



Do nagłego zwrotu akcji doszło po ogłoszeniu przez premiera Kanady Justina Trudeau, że osiągnął porozumienie z Donaldem Trumpem w sprawie 30-dniowego odroczenia nowych taryf. Trudeau podkreślił, że Kanada wdroży plan graniczny o wartości 1,3 mld USD, który obejmuje zakup nowych śmigłowców, wzmocnienie współpracy z USA oraz dodatkowe środki na walkę z przemytem fentanylu.