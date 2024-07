Co dalej ze stopami procentowymi? Znamy możliwe daty obniżek

Wśród norweskich przedsiębiorców jest taki sam odsetek optymistów, co pesymistów. flickr.com / Norges Bank / CC BY-ND 2.0

Blisko połowa spośród 600 przedstawicieli firm analizowanych przez Sparebank 1 SR-Bank nie wierzy w spadek stóp procentowych do lipca 2025 roku. Nieco bardziej optymistyczne są ogólne przewidywania rynkowe. Według nich, do następnego lata dojdzie do dwóch obniżek wskaźnika.

Kyrre Knudsen, główny ekonomista Sparebank 1 SR-Bank przyznaje, że według wyliczeń rynkowych do lipca 2025 roku Norges Bank zdecyduje się dwukrotnie obniżyć stopy procentowe. Pierwsze tego typu działanie ma być planowane na marzec 2025 roku, a kolejne na czerwiec 2025 roku. W efekcie, przed lipcem 2025 roku stopy procentowe spadną z poziomu 4,50 proc. do 4,0 proc.



– Mam wrażenie, że wynika to [brak wiary w spadek stóp procentowych - red.] z krótkowzroczności wielu osób i firm. Tak naprawdę, to my mamy wpływ na to, co wydarzyło się ostatnio. Choć wiele osób uważało kiedyś, że stopy procentowe powinny pozostać na poziomie zerowym, wszystkie argumenty wskazywały, że dla długofalowej polityki lepszym wskazaniem byłoby 3,0 proc. – skomentował Knudsen na łamach Borsen.

Norwegowie nie wierzą w zmiany? Blisko połowa przedstawicieli przedsiębiorstw pytana przez Sparebank 1 SR-Bank uważa, że w lipcu 2025 roku stopy procentowe będą na takim samym poziomie, co teraz (4,5 proc.). Około trzech proc. badanych jest zdania, że Norges Bank zdecyduje się na zdecydowane zmiany, do 3,5 proc. lub niżej. Kyrre Knudsen uważa, że taka sytuacja stawia w dobrej sytuacji norweskie bank centralny. Instytucja w ostatniej chwili może wycofać się z obniżek, jeśli będzie wymagać tego sytuacja lub zdecydować się na poprawę sytuacji gospodarczej i zmianę wskaźnika. Ułatwi to m.in. funkcjonowanie przedsiębiorstw w Norwegii.

Wśród badanych przez Konfederację Przedsiębiorców (NHO), połowa osób twierdzi, że dojdzie do obniżki stóp procentowych, a połowa nie wierzy w tego typu działania Norges Bank.

Wpływ na decyzję Norges Bank mają m.in. dane inflacyjne. Na korzyść obniżek stóp procentowych działają dane z czerwca 2024 roku. Wynika z nich, że inflacja bazowa spadła z poziomu 4,1 proc. w maju do 3,4 proc. Celem banku centralnego jest zachowanie wskaźnika możliwie blisko poziomu 2,0 proc.



