Co dalej z inflacją i zyskiem z ropy? Rząd proponuje zmiany w budżecie państwa

Minister finansów Trygve Slagsvold Vedum przedstawił założenia zrewidowanego budżetu na 2024 rok. Państwo ma nieznacznie podnieść poziom wykorzystania środków pochodzących z handlu ropą naftową. Poinformował także o najnowszych prognozach dotyczących inflacji oraz stopy bezrobocia.

Rząd planuje w tym roku zwiększyć wykorzystanie pieniędzy z tytułu działaności naftowej do 418,7 miliardów NOK. Pierwotne plany mówiły o środkach rzędu 410 mld NOK. Obie kwoty oznaczają wydanie 2,7 proc. wartości Oljefondet. Oznacza to, że władze Norwegii zmieszczą się w limice ustalonym na 3,0 proc. Rządzący prognozują, że w 2024 roku przepływy pieniężne netto z tytułu działalności wydobywczej wyniosą 672,7 mld NOK. Z kolei całe dochody Funduszu Naftowego wyniosą 1 060 mld NOK. Wartość Oljefondet na koniec 2024 roku powinna wynieść 17 900 mld NOK. To 200 mld więcej niż w połowie maja 2024 roku.

Rząd spodziewa się, że w 2024 i 2025 roku wzrośnie wydobycie ropy naftowej i gazu. W przyszłym roku wolumen ma być największy od 2006 roku. Władze Norwegii spodziewają się, że średnia cena baryłki ropy brent wyniesie w 2024 roku 83 USD. W październiku 2024 roku kwota przewidywano na 73 USD. Ministerstwo Finansów zrewidowało także prognozowany wskaźnik bezrobocia na 2025 rok. Poprawiono go z 2,0 do 2,1 proc. Rządzący przypuszczają, że wskaźnik CPI wyniesie w 2024 roku 3,9 proc. Inflacja bazowa, czyli z wyłączeniem zmian podatkowych i cen produktów energetycznych, zamknie się na wskazaniu 4,3 proc. Prognozowany wskaźnik inflacji na 2025 rok wynosi obecnie 2,8 proc. Inflacja bazowa powinna zamknąć się na poziomie 3,0 proc.

Norwegia zaoszczędzi na spadku cen prądu

Ministerstwo Finansów szacuje, że państwo zaoszczędzi około pięć mld NOK na niższych od prognozowanych jesienią cenach prądu. Pozwoli to wydać mniej na dopłaty do rachunków. Kwota ma być redystrybuowana na:



1. Służbę zdrowia, w tym zmniejszenie kolejek do lekarzy (2,0 mld NOK),

2. Eksploatację i utrzymanie dróg krajowych (640 mln NOK),

3. Norweską Obronę Narodową (180 mln NOK),

4. Helse Nord (105 mln NOK),

5. Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych (300 mln NOK),

6. Wsparcie działań Urzędu Celnego (178 mln NOK),

7. Podjęcie działań na rzecz obniżenia cen energii oraz zabezpieczenie dostaw prądu w Longyearbyen (167 mln NOK),

8. Działania związane z promocją sportu, kultury, aktywnoścni na świeżym powietrzu oraz utrzymaniu obiektów sportowych i rekreacyjnych (466 mln NOK; część będzie pochodziła z tzw. funduszy hazardowych).



14 maja Trygve Slagsvold Vedum przedstawił także nowe założenia dostępu do leku przeciwcukrzycowego Ozempic oraz m.in. zmiany systemu dochodów gmin.