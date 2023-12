Ciąg dalszy norweskiego koszmaru. Stopy procentowe znowu w górę

Norges Bank ustalił główną stopę procentową na poziomie 4,5 proc. Wskaźnik wzrósł o 0,25 p.p. Jak poinformowała instytucja, działanie podyktowane jest przede wszystkim próbą stłumienia rosnącej inflacji.

Norges Bank dąży do utrzymania inflacji na poziomie 2,0 proc.Fot. Norges Bank/Nils S. Aasheim

Jak poinformowali przedstawiciele Norges Bank, główna stopa procentowa na poziomie 4,5 proc. powinna utrzymać się przez długi okres. Pierwszy spadek, zgodnie z obecnymi prognozam, spodziewany jest jesienią 2024 roku. Decyzja podyktowana jest spodziewanym dalszym osłabieniem sytuacji gospodarczej oraz walką ze wzrostem inflacji i słabnącym kursem korony norweskiej. – Jeśli w norweskiej gospodarce dojdzie do silniejszego spowolnienia lub szybciej spadnie inflacja, stopy procentowe mogą zostać obniżone wcześniej, niż obecnie zakładamy – skomentowali przedstawiciele instytucji.

Pierwsze efekty decyzji Norges Banku widoczne były chwilę po 10:00, czyli bezpośrednio w momencie opublikowania komunikatu dotyczącego stóp procentowych. Korona norweska wzmocniła się względem dolara o blisko 0,20 NOK do poziomu 10,57 NOK. To najlepszy wynik norweskiej waluty od sierpnia 2023 roku. Podobne zjawisko zaszło także w odniesieniu do euro.



Źródło: Norges Bank, MojaNorwegia.pl