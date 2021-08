Ceny paliw na norweskich stacjach w górę: zbliżają się do niebezpiecznej granicy

Pomimo stabilizacji na rynku paliw, do której doszło po porozumieniu państw OPEC+, cena ropy naftowej oraz pochodnych produktów nie przestała rosnąć. Sytuacja pozytywnie oddziałuje na spółki wydobywające surowiec. W zupełnie odwrotnej sytuacji są z kolei norwescy kierowcy. Za litr benzyny muszą płacić blisko 20 NOK.

Ceny paliw na norweskich stacjach od kilku tygodni rosną. Załamanie rynku, do którego doszło na początku pandemii, minęło. Zmiany najbardziej odczuwają kierowcy samochodów benzynowych. Litr popularnej „95” kosztuje w Norwegii ponad 18 NOK. Ceny paliw wzbogacanych zbliżają się do 20 NOK.



Jak na łamach Nettavisen wyjaśnił Knut Hilmar Hansen, przedstawiciel sieci Circle K, stacje benzynowe nie mają dużego wpływu na ceny paliw. – Doskonale rozumiemy, dlaczego ludzie reagują, gdy cena benzyny sięga 20 koron. Jako firma paliwowa niewiele możemy z tym zrobić – skomentował sytuację. Jak wyszczególnił Knut Hilmar Hansen, 60 proc. wartości paliwa stanowią opłaty i podatki. Kolejne 30 proc. to cena zakupu. Stacje benzynowe mają wpływ na pozostałe 10 proc. wartości benzyny i oleju napędowego. Mieszczą się w nich zyski spółki, koszty transportu, sprzedaży oraz magazynowania surowców.