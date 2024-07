„A miało być tak pięknie”. Norwegia nie wykorzystała szansy na odbudowę korony

Po kilku tygodniach pozytywnych informacji dotyczących korony norweskiej, trendy walutowe uległy zmianie. Pieniądz kraju fiordów, podobnie jak przez większość 2024 roku, traci wartość. Na początku lipca zyskują wobec niego dolar amerykański, euro i złotówka.

Jeszcze 24 czerwca informowaliśmy, że korona norweska odrabia straty m.in. do złotówki. Wypracowywana od początku roku przez polską walutę przewaga stopniała wówczas do 1,3 proc. Tydzień później to polski złoty zyskuje na wartości. W porównaniu z 1 stycznia jest droższy od korony o 2,81 proc. Oznacza to, że w ciągu tygodnia poprawił wynik uzyskany w odniesieniu do pieniądza kraju fiordów o ponad 1,5 punktu procentowego.



1 lipca złotówkę wyceniano na średnio 2,66 NOK. To niespełna 1,0 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2023 roku.