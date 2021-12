Zalety i wady pracy w Norwegii: czy w 2022 warto szukać zarobku w kraju fiordów?

Część Polaków zatrudnionych w Norwegii pozostała w kraju fiordów mimo pandemii. Sonar

Norwegia to od wielu lat jedno z ulubionych państw Polaków poszukujących zatrudnienia za granicą. Rynek pracy w kraju fiordów jest rozwinięty, zarobki wysokie, a życie zawodowe uregulowane i bezpieczne.

Pracownicy są tam przeważnie dobrze traktowani i dostają to, do czego mają prawo. Ponadto Norwegia jest bardzo malowniczym krajem, oferującym wspaniałe możliwości rekreacji i spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

Zostać w Norwegii czy wrócić do Polski? Po wybuchu pandemii koronawirusa na początku 2020 r. wielu Polaków wróciło jednak do Polski lub podjęło pracę np. w Niemczech. Zadajemy sobie pytanie: dlaczego?

Norwegia szybko zastosowała surowe ograniczenia wjazdowe, co oznaczało problemy dla osób dojeżdżających do pracy z innych państw. Rozległe wykorzystanie hoteli kwarantanny i ciągłe zmiany przepisów nie sprzyjały przepływowi pracowników. Ponadto poziom płac w Europie Wschodniej wzrósł, a Polska doświadcza zwiększonego zapotrzebowania na siłę roboczą. To oczywiście sprawia, że ​​praca tam jest bardziej atrakcyjna.

Czy 2022 jest zatem rokiem, w którym należałoby rozważyć powrót do rodzinnego kraju? Aby dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja, porozmawialiśmy z Pawłem Luchowskim, który zdecydował się zostać w Norwegii, gdy wybuchła pandemia.

Sonar: Witaj, Pawle! Opowiedz nam coś o sobie.



Paweł: Pracuję jako stolarz dla Sonar przy projekcie w Oslo. Od 2017 roku mieszkam w Norwegii z żoną i dwójką naszych dzieci.

Dlaczego zdecydowałeś się pozostać w Norwegii podczas pandemii?



Bo kocham ten kraj i tutaj widzę swoją przyszłość. Lubię norweską kulturę, a Norwegowie są otwarci i przyjaźni. Wszyscy w Norwegii mówią po angielsku, co ułatwia współpracę. Kultura w miejscu pracy jest również bardzo dobra i kładzie się większy nacisk na to, aby rzeczy były wykonywane prawidłowo, niż na to, aby były wykonywane szybko.



Paweł pracuje w Oslo jako stolarz.Źródło: Sonar

Co było dla Ciebie największym wyzwaniem podczas pandemii?



Największym problemem, kiedy nadeszła „korona”, było to, że mogliśmy pracować przy projekcie tylko 37,5 godziny tygodniowo, a nie w rotacji. Przed wprowadzeniem szczepionek podróżowanie między krajami było trudne, ale teraz jest znacznie łatwiejsze, a wyzwania związane z kwarantanną – znacznie mniejsze. Łatwiej też pracować rotacyjnie i 50 godzin tygodniowo.



Co najbardziej lubisz w Norwegii?



Fiordy, wyprawy wędkarskie. Norwegia to idealny kraj do wędkowania. Zima jest bardzo przyjemna, z wieloma możliwościami na świeżym powietrzu. Latem można pływać w fiordach. W przyszłym roku pojadę na ryby do północnej Norwegii.



Na koniec: co powiedziałbyś tym, którzy w domu w Polsce zastanawiają się, czy wrócić do Norwegii w 2022 roku?



Sporo słyszę, że w przyszłym roku w Norwegii będzie bardzo duże zapotrzebowanie na nowych pracowników, że to dobry czas, aby tu przyjechać.



Powrót do normalności? Od momentu powstania w 2008 roku firma Sonar rekrutowała personel na rynek budowlany, a teraz zauważa, że ​​księgi zamówień już zaczynają się zapełniać. W biurze Sonar Fredrik Solheim i Miłosz Makara pracują nad przeglądem potrzeb załogi po Bożym Narodzeniu. Fredrik Solheim, senior partner w Sonar, mówi, że już na początku lutego rozpoczną się duże projekty oraz zaistnieje znaczne zapotrzebowanie na wykwalifikowaną siłę roboczą zarówno wśród hydraulików, elektryków i stolarzy, jak i w innych zawodach związanych z budownictwem.

W Norwegii planuje się obecnie rozpoczęcie projektów o wartości 1,3 miliarda koron w 2022 roku.stock.adobe.com/licencja standardowa

Ostatnie dwa lata charakteryzowały się ciągłą zagmatwaną sytuacją i trudnościami zarówno dla firm (naszych klientów), jak i pracowników. W pełni rozumiemy, że wiele osób odczuwało w tym okresie wyjątkowo wielką potrzebę przebywania w domu ze swoimi bliskimi. Rynek w Norwegii również odznaczał się małą liczbą nowych projektów ze względu na niepewność związaną z epidemią. Teraz widzimy, że wzrośnie ona u progu 2022 roku. Ponieważ dostępne są także skuteczne szczepionki, mamy nadzieję, że ułatwi to znacznie codzienne życie w nowym roku.

W Norwegii planuje się obecnie rozpoczęcie projektów o wartości 1,3 miliarda koron w 2022 roku. We wszystkich obszarach będzie duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników. Płace już zaczęły gwałtownie rosnąć, jednak spodziewany jest ich silny skok w górę w 2022 r. Dodatkowo w ciągu ostatniego roku korona norweska znacznie się umocniła względem złotego, co oznacza, że w rzeczywistości zarabia się lepiej – mierząc w polskiej walucie.