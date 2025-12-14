Z Piły do Oslo: SuperMajk - fryzjer, barman i ambasador emigracyjnego humoru
14 grudnia 2025 00:00
SuperMajk MojaNorwegia
Od Piły, przez kelnerowanie, do ostrego cięcia
Mimo że Michał ma dziś 35 lat, z nożyczkami za pan brat jest od szesnastu lat. Co ciekawe, nie ma dyplomu szkoły fryzjerskiej, ale jego historia to żywy dowód na to, że praktyka czyni mistrza.
"Zaczynałem od obcinania znajomych za darmo jeszcze w liceum. Od młodych lat robiłem mnóstwo praktyk na żywych głowach i jeździłem po całej Polsce na kursy. Właśnie tak szlifowałem umiejętności."
Planowane trzy miesiące zamieniły się w 2,5 roku spędzone za barem i na sali jako kelner. Okazało się, że Norwegia nie była jedynym przystankiem na jego drodze po świecie. Michał pracował także na zmywaku w Irlandii, był kelnerem w Grecji oraz sprzątał domy i pracował w cateringu w USA, zbierając doświadczenia, które dziś przekłada na unikalną optykę swojej twórczości.
Z Piły do NorwegiiŹródło: Michał Grzechowiak
Król ekspresowego salonu i akademia szkoleniowa
Jego talent i zaangażowanie szybko zostały dostrzeżone. Już po trzech miesiącach awansował na menadżera salonu, a później dołączył do akademii szkoleniowej sieci, gdzie sam zaczął uczyć innych fryzjerów różnych technik cięcia.
Czas na swoje: domowy salon i TikTokowa scena
Od maja prowadzi swój własny salon... w domu. To nowy etap, który pozwala mu na większą swobodę i autentyczność – cechy, które idealnie pasują do jego drugiej, równie dynamicznej kariery.
Od roku Michał regularnie tworzy treści na TikToku (@supermajk). Tam dzieli się wiedzą, doświadczeniem i humorem z życia fryzjera, ale także z perspektywy Polaka mieszkającego w Norwegii. Czy to cięcie, porady dla emigrantów, czy zabawne scenki z życia w Skandynawii – SuperMajk udowadnia, że można łączyć profesjonalizm z luzem i być sobą, niezależnie od tego, czy trzyma się nożyczki, czy telefon.
Raport Norwegia
