Z Piły do Oslo: SuperMajk - fryzjer, barman i ambasador emigracyjnego humoru

Redakcja (ji)

14 grudnia 2025 00:00

Kopiuj link
Z Piły do Oslo: SuperMajk - fryzjer, barman i ambasador emigracyjnego humoru

SuperMajk MojaNorwegia

Jeśli siedzisz wieczorem w Norwegii na kanapie, scrollujesz TikToka i nagle wyskakuje gość w okularach, który gra „typowego Marka na visning” albo porównuje więzienie w Polsce i w Norwegii - jest spora szansa, że to właśnie on. SuperMajk, czyli Michał Grzechowiak, 35 lat, chłopak z Piły, który od szesnastu lat trzyma w ręku nożyczki, a od roku trzyma też całkiem mocno polski TikTok na emigracji.

Od Piły, przez kelnerowanie, do ostrego cięcia

Droga Michała do własnego salonu fryzjerskiego i popularności w mediach społecznościowych to historia o pasji, która zawsze zwycięża i nieustającym głodzie doświadczeń.

Mimo że Michał ma dziś 35 lat, z nożyczkami za pan brat jest od szesnastu lat. Co ciekawe, nie ma dyplomu szkoły fryzjerskiej, ale jego historia to żywy dowód na to, że praktyka czyni mistrza.

Michał Grzechowiak

"Zaczynałem od obcinania znajomych za darmo jeszcze w liceum. Od młodych lat robiłem mnóstwo praktyk na żywych głowach i jeździłem po całej Polsce na kursy. Właśnie tak szlifowałem umiejętności."~Michał Grzechowiak

Michał Grzechowiak

W wieku 19 lat przeniósł się do Poznania. Studiował zaocznie hotelarstwo i gastronomię, jednocześnie pracując już jako fryzjer. To właśnie studia, choć z innej branży, przypadkowo zaprowadziły go do Skandynawii. Szkoła wysłała go na praktyki do legendarnego Hotelu Ullensvang w Norwegii.

Planowane trzy miesiące zamieniły się w 2,5 roku spędzone za barem i na sali jako kelner. Okazało się, że Norwegia nie była jedynym przystankiem na jego drodze po świecie. Michał pracował także na zmywaku w Irlandii, był kelnerem w Grecji oraz sprzątał domy i pracował w cateringu w USA, zbierając doświadczenia, które dziś przekłada na unikalną optykę swojej twórczości.

Michał Grzechowiak

Z Piły do Norwegii

Z Piły do NorwegiiŹródło: Michał Grzechowiak

Król ekspresowego salonu i akademia szkoleniowa

Ostatecznie jednak pasja wzięła górę i Michał wrócił do fryzjerstwa, bo to zawsze było "to". Zatrudnił się w dużej, szybko rozwijającej się sieci ekspresowych salonów w Oslo. Został tam na ponad 9 lat.

Jego talent i zaangażowanie szybko zostały dostrzeżone. Już po trzech miesiącach awansował na menadżera salonu, a później dołączył do akademii szkoleniowej sieci, gdzie sam zaczął uczyć innych fryzjerów różnych technik cięcia.

Czas na swoje: domowy salon i TikTokowa scena

Jednak ciągła praca w korporacyjnej machinie w końcu przestała mu wystarczać. W styczniu tego roku powiedział sobie: „teraz albo nigdy” i odszedł, by pójść na swoje.

Od maja prowadzi swój własny salon... w domu. To nowy etap, który pozwala mu na większą swobodę i autentyczność – cechy, które idealnie pasują do jego drugiej, równie dynamicznej kariery.

Od roku Michał regularnie tworzy treści na TikToku (@supermajk). Tam dzieli się wiedzą, doświadczeniem i humorem z życia fryzjera, ale także z perspektywy Polaka mieszkającego w Norwegii. Czy to cięcie, porady dla emigrantów, czy zabawne scenki z życia w Skandynawii – SuperMajk udowadnia, że można łączyć profesjonalizm z luzem i być sobą, niezależnie od tego, czy trzyma się nożyczki, czy telefon.
