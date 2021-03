Z banknotami w kieszeni, czyli o przekazach pieniężnych do Polski

Czy wiesz, że ponad 23% Polaków pracujących w Norwegii przewozi zarobione pieniądze za granicę w gotówce? Tak przynajmniej wynika z badań przeprowadzonych w 2018 roku wśród polskich emigrantów przez Narodowy Bank Polski. Jak wygląda sytuacja przekazywania pieniędzy przez polskich emigrantów w Norwegii i innych krajach Europy?

Kto najczęściej przewozi pieniądze przez granicę?