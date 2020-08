W kraju formalności, czyli Norwegia oczami emigrantów

Życie na emigracji to niełatwy kawałek chleba - z pewnością przekonał się o tym każdy, kto choć raz spróbował wyjechać z kraju w poszukiwaniu pracy. Początki na obcej ziemi bywają trudne, a rzeczywistość nie tak kolorowa, jak nasze wyobrażenia.

Przekraczając norweską granicę z zamiarem zarobkowym, w pierwszej kolejności powinniśmy skierować się do Skatteetaten , czyli urzędu podatkowego. Należy złożyć tam wniosek o Skattekort – norweską kartę podatkową oraz d-nummer , czyli tymczasowy numer personalny. We wszystkich instytucjach obowiązuje wcześniejsza rejestracja online. Ważne też, by na rozmowę stawić się osobiście i zabrać ze sobą ważny paszport – w urzędach czeka nas kontrola tożsamości . Do otrzymania Skattekort i d-nummer uprawnia przede wszystkim umowa podpisana z pracodawcą. Co ważne, bez wyrobienia wspomnianych dokumentów, nie będziemy w stanie pobierać pełnego, przysługującego nam wynagrodzenia. Wizyta w urzędzie podatkowym to dopiero wierzchołek góry lodowej w oceanie czekających nas spraw administracyjnych. Początek przeprawy może okazać się niełatwy. Głównie ze względu na znacznie ograniczone w Norwegii możliwości językowe. Większość spraw można uregulować tam jedynie w języku norweskim lub angielskim (druki nie zawsze są tłumaczone). Państwowe instytucje niechętnie oferują również pomoc tłumaczy z urzędu.

3 miesiące w Norwegii i co dalej?

Po upływie trzech miesięcy, konieczna staje się wizyta na policji, celem przyznania

Oppholdstillatelse – prawa do dłuższego pobytu. Nie jest zaskoczeniem, że

rozmowa przeprowadzana jest najczęściej po norwesku. W następnej kolejności

powinniśmy wystąpić o nadanie Fødelsenummer (stałego numeru personalnego),

zadbać o dostęp do HELFO (publiczna opieka zdrowotna) oraz wyrobić europejską​

kartę zdrowia – Europeisk helsetrygdkort.



Wiążąc swoją przyszłość z Norwegią, warto ubiegać się także o Bank ID – system pozwalający na dostęp do scentralizowanego systemu urzędowego online. Należy także liczyć się z koniecznością potwierdzenia swoich kwalifikacji zawodowych Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen (NOKUT). Co istotne, o norweskie obywatelstwo – więc o większość przywilejów płynących z jego posiadania – możemy zacząć ubiegać się dopiero po upływie 5 lat od daty przyjazdu do Skandynawii.



W kraju czy za granicą – sprawy administracyjne nie należą do przyjemności. Życie na obczyźnie dodatkowo dostarcza wielu wyzwań dnia codziennego, a nieznajomość języka i lokalnych regulacji utrudnia funkcjonowanie, szczególnie na początku emigracyjnej przygody. Ważne, by do spraw urzędowych podchodzić przygotowanym i wybrać taką formę pomocy – również językowej – jaka wydaje nam się najkorzystniejsza.