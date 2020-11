VPN - najprostszy i najskuteczniejszy sposób na zabezpieczenie swoich działań w sieci

podróż

Z Polski do Norwegii najłatwiej dostać się oczywiście samolotem. Ceny biletów lotniczych w czasie pandemii koronawirusa ulegają dużym wahaniom. Oczywiście mniej osób decyduje się naw celach turystycznych, przez co stawki powinny spadać, ale z drugiej strony linie lotnicze oferują mniej połączeń, co z kolei przekłada się na wzrost cen. Najlepiej porównać oferty w jednej ze znanych wyszukiwarek, a także skorzystać z opcji zmiany wirtualnej lokalizacji komputera poprzez usługę VPN i porównać ofertę w innych krajach.Jak powiedział wiceprezes ExpressVPN Harold Li, witryny turystyczne często przedstawiają wycenę, która może się różnić w zależności od historii przeglądania i fizycznej lokalizacji. Użytkownicy mogą czasami zobaczyć różne ceny za ten samlub hotel w tych samych dniach, w zależności od tych informacji. Usuwając pliki cookie w przeglądarce, kierując ruch internetowy przez inną lokalizację za pomocą serwera proxy i wyszukując w trybie incognito zdarza się, że ceny lotów różnią się o kilkaset złotych.