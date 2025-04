Trwały uszczerbek na zdrowiu po wypadku: kiedy należy się odszkodowanie?

Jeśli doznałeś obrażeń w pracy lub w ruchu drogowym, możesz mieć prawo do odszkodowania za nie. stock.adobe.com/licencja standardowa

Jeśli doznałeś obrażeń w pracy lub w ruchu drogowym, możesz mieć prawo do odszkodowania za nie. Odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu to rekompensata za nieodwracalne szkody powstałe w wyniku wypadków. Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu jest ustalane na podstawie zakresu obrażeń.

Co obejmuje odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu? Odszkodowanie ma na celu zrekompensowanie nieodwracalnego upośledzenia funkcjonowania ciała, którego nie można zmierzyć w pieniądzach (strata niefinansowa). Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu (zakres urazu) decyduje o wysokości odszkodowania, w przeciwieństwie do jakichkolwiek strat finansowych spowodowanych urazem.

Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu ustala się jako wartość procentową, a wysokość odszkodowania oblicza się na podstawie kwoty bazowej G Krajowego Systemu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że jeśli doznałeś poważnego, trwałego uszczerbku na zdrowiu, ale wciąż pracujesz w pełnym wymiarze godzin, możesz być nadal uprawniony do odszkodowania z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Wypłata i kalkulacja Znaczna część obliczeń odszkodowania za trwały uszczerbek na zdrowiu jest ujednolicona. Odszkodowanie oblicza się na podstawie stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu, oczekiwanej długości życia i bazowejj kwoty ubezpieczenia społecznego (G). Towarzystwa ubezpieczeniowe w wielu przypadkach wypłacają kwotę jednorazową.

Odszkodowanie ma na celu zrekompensowanie nieodwracalnego upośledzenia funkcjonowania ciała.Źródło: Advokatfirmaet Unneland

Jeśli jest to uraz powstaly w pracy, możesz zdecydować, czy chcesz otrzymywać odszkodowanie od NAV, które jest świadczeniem dożywotnim, wypłacanym co miesiąc. Może ono też zostać wypłacone w formie kwoty jednorazowej, która będzie wówczas obejmowała całość odszkodowania za trwały uszczerbek na zdrowiu, do którego masz prawo, licząc od momentu dokonania płatności.

Kiedy mam prawo do odszkodowania? Gdy stan ustabilizuje się po leczeniu i rehabilitacji, można rozważyć, czy trwały uszczerbek na zdrowiu kwalifikuje się do odszkodowania za obrażenia. Z reguły należy udać się do lekarza specjalisty (orzecznika), aby uzyskać opinię o procentowym stopniu trwałego uszczerbku na zdrowiu. Za trwałe urazy uważa się takie, z którymi trzeba żyć przez co najmniej 7-10 lat. Znaczące urazy to takie, które szacuje sie na co najmniej 15 proc.

W niektórych przypadkach dochodzi do dyskusji z firmą ubezpieczeniową na temat tego, który specjalista powinien zbadać poszkodowanego. Advokatfirmaet Unneland AS może w tym pomóc.

Wypadki przy pracy i odszkodowania za urazy Wszyscy pracodawcy są prawnie zobowiązani do wykupienia ubezpieczenia od wypadków przy pracy dla swoich pracowników. Odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku trwałej niezdolności do pracy w zawodzie jest objęta takim ubezpieczeniem. NAV również wypłaca odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu, jeżeli spełnione są warunki.

Odszkodowanie za obrażenia odniesione w wypadku komunikacyjnym Jeśli brałeś udział w wypadku drogowym, niezależnie od tego, czy byłeś kierowcą, pasażerem czy zostałeś potrącony przez samochód, to możesz mieć prawo do odszkodowania za obrażenia. Jest to wliczone w ubezpieczenie samochodu odpowiedzialnego za wypadek. Możesz mieć prawo do odszkodowania za obrażenia, nawet jeśli ponosisz winę za wypadek.

Możesz mieć prawo do odszkodowania za obrażenia, nawet jeśli ponosisz winę za wypadek.Źródło: Advokatfirmaet Unneland

Gdy dojdzie do wypadku drogowego, tylko firma ubezpieczeniowa jest odpowiedzialna za wypłatę odszkodowania, chyba że wypadek jest zarówno wypadkiem przy pracy, jak i wypadkiem komunikacyjnym.

Towarzystwa ubezpieczeniowe a koszty obsługi prawnej Sprawy związane z wypadkami przy pracy i wypadkami drogowymi, a w szczególności odszkodowania za trwałe obrażenia, podlegają skomplikowanym przepisom. Czynników, które wpływają na wysokość odszkodowania, jest wiele, ale najważniejszym z nich jest opinia lekarza specjalisty, czyli orzecznika, która ma znaczenie dla wypłaconej kwoty.

Wybór lekarza specjalisty, który może dostarczyć odpowiednią opinię dotyczącą obrazu kontuzji, jest zatem bardzo istotnyy. My wiemy, kogo należy wybrać. Wiele osób ma obawy i niechętnie zwraca się o pomoc prawną w takich sprawach. Towarzystwo ubezpieczeniowe jest jednak zobowiązane do pokrycia uzasadnionych i niezbędnych wydatków na pomoc prawną.