Teraz formalności w Norwegii stały się prostsze: poznaj nowe rozwiązania dla Polaków

Znaczną część formalności w Norwegii blokuje konieczność przedstawienia dokumentów w języku norweskim lub angielskim. Wielu Polaków zastanawia się, gdzie znaleźć dobregoi jak długo to potrwa.Okazuje się, że ekspresowa wycena przekładu to kolejny krok ku oszczędności czasu:1. Wgrywamy skan lub zdjęcie świadectwa, certyfikatu, umowy o pracę, zaświadczenia lekarskiego czy innego dokumentu.2. System automatycznie szacuje koszt i termin realizacji – często w ciągu kilkudziesięciu sekund.3. Użytkownik decyduje, czy i kiedy opłacić zlecenie. Po akceptacji tłumaczenie wykonuje profesjonalny tłumacz (także przysięgły), a efekty trafiają na konto użytkownika lub maila. Tutaj możesz sprawdzić jak działa ta funkcjonalność. To duża ulga dla wszystkich, którzy muszą szybko uzupełnić wniosek o brakujące dokumenty albo zdobyć oficjalny przekład swoich uprawnień zawodowych.